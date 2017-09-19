МИД КНР не согласился с заявлением США о "торговой угрозе" со стороны Китая

ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Участие Китая в мировой торговле не вредит международной экономике и даже положительно отражается на благосостоянии многих стран мира, в том числе Соединенных Штатов. Об этом во вторник сообщил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя недавнее заявление американской стороны о "торговой угрозе" со стороны Пекина.

"Китай и США - члены Всемирной торговой организации (ВТО), крупнейшие экономики мира. Эта международная организация имеет довольно четкие правила, в соответствии которыми дается четкая и объективная оценка действиям [торговой политики] обоих государств, - отметил дипломат. - Я хотел бы подчеркнуть, что Китай с момента вступления в ВТО строго придерживается ее принципов. Наша страна внесла большой вклад в развитие многостороннего формата торговли. И каждое государство мира, в том числе Соединенные Штаты, извлекли для себя огромную выгоду из процесса торговли с КНР".

По его словам, Китай неизменно придерживается торгово-экономической политики открытости, постоянно проводя соответствующие реформы и преобразования. "Мы выступаем за многосторонние принципы торговли", - подчеркнул Лу Кан, отметив, что Пекин внес большой вклад в укрепление международных позиций ВТО.

В понедельник представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, заявил, что Соединенные Штаты считают важным работать с ЕС по линии ВТО, а также в вопросе противодействия "угрозе", которую для международной торговли якобы представляет Китай.