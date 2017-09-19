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МИД Китая: Пекин не приемлет угрозы применения силы при решении проблемы Пхеньяна

Международная панорама
19 сентября, 11:22 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 19, сентября. /ТАСС

По словам официального представителя ведомства, Китай стремится к денуклеаризации Корейского полуострова, выступая в поддержку мира и стабильности в регионе

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ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Китай не приемлет никакие угрозы или намеки на применение военной силы при урегулировании проблемы Корейского полуострова. Об этом во вторник сообщил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

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"По поводу намерений применения силы, которые можно было услышать в последнее время, я бы хотел напомнить: любые действия, будь то в словесной или физической форме, рассматриваемые в качествен военной угрозы, не способны оказать положительный эффект на продвижение диалога по проблеме Корейского полуострова. Напротив, они лишь усиливают напряженность", - подчеркнул дипломат.

По словам Лу Кана, Китай стремится к денуклеаризации Корейского полуострова, выступая в поддержку мира и стабильности в регионе. "Мы считаем, что политический диалог - единственный способ разрешения существующих проблем. Китайская сторона надеется, что заинтересованные стороны найдут сбалансированное решение этому вопросу", - отметил дипломат.

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Лу Кан сообщил, что Вашингтону следует проявить ответственность для эффективного урегулирования проблемы Корейского полуострова мирным путем. "Фактически проблема Корейского полуострова - вопрос безопасности, порожденный именно парадоксом в отношениях КНДР и США. Поэтому китайская сторона подчеркивает: каждая из заинтересованных сторон должна проявить должную ответственность, чтобы мирный путь урегулирования, наконец, оказался эффективным. Мы надеемся, что Вашингтон поступит подобным образом", - отметил дипломат.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин накануне в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в КНДР, условившись усилить давление на Пхеньян.

В воскресенье в эфире телеканала CNN постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что КНДР должна прекратить испытания ядерного оружия, иначе она "будет уничтожена".

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Персоны
Си Цзиньпин Хейли, Никки Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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