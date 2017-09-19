МИД Китая: Пекин не приемлет угрозы применения силы при решении проблемы Пхеньяна

ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Китай не приемлет никакие угрозы или намеки на применение военной силы при урегулировании проблемы Корейского полуострова. Об этом во вторник сообщил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"По поводу намерений применения силы, которые можно было услышать в последнее время, я бы хотел напомнить: любые действия, будь то в словесной или физической форме, рассматриваемые в качествен военной угрозы, не способны оказать положительный эффект на продвижение диалога по проблеме Корейского полуострова. Напротив, они лишь усиливают напряженность", - подчеркнул дипломат.

По словам Лу Кана, Китай стремится к денуклеаризации Корейского полуострова, выступая в поддержку мира и стабильности в регионе. "Мы считаем, что политический диалог - единственный способ разрешения существующих проблем. Китайская сторона надеется, что заинтересованные стороны найдут сбалансированное решение этому вопросу", - отметил дипломат.

Лу Кан сообщил, что Вашингтону следует проявить ответственность для эффективного урегулирования проблемы Корейского полуострова мирным путем. "Фактически проблема Корейского полуострова - вопрос безопасности, порожденный именно парадоксом в отношениях КНДР и США. Поэтому китайская сторона подчеркивает: каждая из заинтересованных сторон должна проявить должную ответственность, чтобы мирный путь урегулирования, наконец, оказался эффективным. Мы надеемся, что Вашингтон поступит подобным образом", - отметил дипломат.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин накануне в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в КНДР, условившись усилить давление на Пхеньян.

В воскресенье в эфире телеканала CNN постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что КНДР должна прекратить испытания ядерного оружия, иначе она "будет уничтожена".