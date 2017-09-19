Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

NYT: экс-главу штаба Трампа предупредили о планах предъявления ему обвинения

Международная панорама
19 сентября, 12:01 UTC+3 ТАСС

Газета полагает, что предупреждение Манафорта о предстоящем предъявлении ему обвинения являлось мерой психологического воздействия со стороны спецпрокурора

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 19 сентября. Следователи спецпрокурора США Роберта Мюллера, ведущего разбирательство по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ходе предвыборной кампании в стране в 2016 году, уведомили бывшего руководителя избирательного штаба Дональда Трампа, Пола Манафорта, о намерении предъявить ему обвинения. Об этом со ссылкой на заявление двух лиц, осведомленных о ходе проводимого Мюллером расследования, сообщила в понедельник газета The New York Times.

Смотрите также
Сенат Конгресса США, Вашингтон, 8 июня

Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы

Манафорт попал в сферу внимания помощников Мюллера практически с первых дней назначения последнего спецпрокурором в мае. К тому времени экс-руководитель штаба Трампа уже находился в разработке Федерального бюро расследований (ФБР), заинтересовавшегося деятельностью его консалтинговых фирм, оказывавших услуги одной из украинских политических партий. В команде Мюллера предположили, что Манафорт мог предпринять какие-либо действия и для налаживания контактов между избирательной кампанией Трампа и Москвой.

В июле в доме Манафорта был произведен обыск с изъятием документов, затем следователи занялись детальным изучением его финансовых дел и деятельности людей из его ближайшего окружения. Автор публикации в The New York Times полагает, что предупреждение Манафорта о предстоящем предъявлении ему обвинения является со стороны спецпрокурора некой мерой психологического воздействия в расчете на то, что бывший помощник Трампа дрогнет под усиливающимся на него давлением и что-нибудь сообщит по интересующим следствие вопросам.

"Данные действия в отношении Манафорта являются лишь небольшой демонстрацией агрессивной тактики, применяемой Мюллером и его командой следователей... в установлении попыток России оказать разрушительное воздействие на прошлогодние выборы, - говорится в статье. - Команда Мюллера применяет тактику, именуемую некоторыми "тактикой шока и трепета", для запугивания свидетелей и лиц, которые могут быть привлечены к расследованию".

Ранее, по данным телеканала NBC, сформированное спецпрокурором так называемое большое жюри направило повестки о даче показаний в адрес руководителей пиар-компаний, деятельность которых координировал Манафорт, когда занимал пост советника бывшего украинского президента Виктора Януковича. Несколько таких фирм базировались в Вашингтоне, другие - в Европе, они занимались лоббированием в пользу тогдашних властей в Киеве.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Янукович, Виктор Федорович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: ходок Иванов погиб от ножа пьяного мужчины, защищая девушек
2
Задержан подозреваемый в убийстве спортсмена-ходока в Москве
3
МВД сообщило о ликвидации крупнейшего интернет-магазина наркотиков
4
Обвиняемого в убийстве спортсмена в Хабаровске отправят в СИЗО
5
Все операторы отправили в ФАС предложения по отмене внутрисетевого роуминга
6
Источник: легкоатлет Николай Иванов погиб в Москве от ножевого ранения
7
Ураган "Мария" усилился до максимальной категории
Темы дня
Новости партнеров
Реклама