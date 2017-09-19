WP: ЦРУ рассекретило имя спасшего жизнь Хамиду Карзаю агента

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ТАСС, 19 сентября. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) обнародовало имя агента, в декабре 2001 года заслонившего собой будущего президента Афганистана Хамида Карзая. Об этом сообщила газета The Washington Post.
ЦРУ назвало имя агента в понедельник во время церемонии в честь 70-летия со дня своего основания. В этот день агент Грег Вогле, вышедший в отставку в 2016 году, стал 83-м обладателем почетной награды ведомства Trailblazer (аналог включения в "зал славы").
Вогле, фигурировавший в вышедших в 2007 году мемуарах бывшего директора ЦРУ Джорджа Тенета как "Грег В." в ходе операции "Несокрушимая свобода" в Афганистане служил связным между американской разведкой и оппозиционным движению "Талибан" (запрещено в РФ) пуштунским политиком Хамидом Карзаем. Вогле фактически выполнял функции личного телохранителя Карзая, несколько раз спасая его от покушений со стороны талибов.
Однако самой большой угрозой для жизни Карзая оказались не талибы, а американские ВВС, по ошибке нанесшие 5 декабря 2001 года авиаудар по позициям возглавляемых Карзаем войск. В результате погибли три американских солдата и пять афганских. "Карзай тоже мог умереть, если бы Грег В. не бросился на него, повалив на землю непосредственно перед взрывом", - приводит газета фрагмент мемуаров Тенета.
В тот же день на проходившей в Бонне под эгидой ООН Международной конференции по мирному урегулированию в Афганистане Карзай был избран главой временной администрации страны, а в июне 2002 года стал президентом Афганистана.
В заявлении по случаю награждения Вогле нынешний директор ЦРУ Майкл Помпео назвал его "настоящим героем ЦРУ". Однако детали работы агента в Афганистане так и не были обнародованы, отмечает издание.