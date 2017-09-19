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"Лаборатория Касперского" рассчитывает, что Конгресс учтет доводы компании

Международная панорама
19 сентября, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

В компании заявили, что высоко ценят предоставленную возможность выступить перед Конгрессом и публично

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" сообщает, что разочарована решением Сената США принять законопроект об ассигновании средств на оборону (Defense Authorization Act) с поправкой, регламентирующей использование продуктов компании.

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"Мы очень надеемся, что Конгресс примет во внимание предоставленную информацию до обсуждения дальнейших шагов", - говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".

Сенат Конгресса США 18 сентября одобрил норму, запрещающую американским федеральным ведомствам использовать программное обеспечение российской "Лаборатории Касперского". Данная поправка была включена в законопроект о бюджете Пентагона на 2018 финансовый год, он был принят 89 голосами "за", против него выступили лишь восемь сенаторов.

Таким образом, верхняя палата Конгресса законодательно закрепила решение администрации президента США Дональда Трампа отказаться от продукции этой компании. Автор данной поправки - сенатор-демократ Джин Шахин. Она отмечала, что это позволит ликвидировать "реальную уязвимость" в национальной безопасности США. Ограничение коснется как гражданских, так и военных ведомств.

Ранее глава компании Евгений Касперский получил приглашение выступить 27 сентября в Конгрессе США. Компания сообщает, что "высоко ценит предоставленную возможность выступить перед Конгрессом и публично опровергнуть ложные обвинения в адрес компании".

"Цифровая безопасность - общемировая проблема, поскольку киберугрозы не знают территориальных границ. Выстраивать предположения о возможных рисках на основе недостоверной информации и страны происхождения компании - значит подвергать всех дополнительной угрозе, так как подобное решение ограничивает выбор защитных продуктов на рынке", - говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".

Также компания в очередной раз подчеркивает, что не имеет политических связей или аффилированности с каким-либо правительством.

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