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Премьер Болгарии и генпрокурор РФ обсудили актуальные вопросы по борьбе с терроризмом

Международная панорама
19 сентября, 13:15 UTC+3 СОФИЯ СОФИЯ 19, сентября. /ТАСС

Бойко Борисов также обратил внимание на развитие двухсторонних торгово-экономических отношений

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СОФИЯ, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и генеральный прокурор России Юрий Чайка обсудили во вторник актуальные вопросы, связанные с безопасностью и борьбой с терроризмом. Об этом сообщает правительственная пресс-служба.

"Премьер Борисов отметил, что Болгария заинтересована, чтобы российские туристы посещали страну и благодарил специальные службы двух стран за то, что для них был обеспечен спокойный сезон", - отмечено в сообщении.

Премьер-министр также обратил внимание на развитие двухсторонних торгово-экономических отношений, подчеркнув, что "взаимную пользу принесет их дальнейшее развитие".

На встрече присутствовали главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров и посол РФ Анатолий Макаров.

Юрий Чайка находится в Болгарии с двухдневным рабочим визитом.

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Персоны
Борисов, Бойко Чайка, Юрий Яковлевич
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