Премьер Болгарии и генпрокурор РФ обсудили актуальные вопросы по борьбе с терроризмом

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СОФИЯ, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и генеральный прокурор России Юрий Чайка обсудили во вторник актуальные вопросы, связанные с безопасностью и борьбой с терроризмом. Об этом сообщает правительственная пресс-служба.
"Премьер Борисов отметил, что Болгария заинтересована, чтобы российские туристы посещали страну и благодарил специальные службы двух стран за то, что для них был обеспечен спокойный сезон", - отмечено в сообщении.
Премьер-министр также обратил внимание на развитие двухсторонних торгово-экономических отношений, подчеркнув, что "взаимную пользу принесет их дальнейшее развитие".
На встрече присутствовали главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров и посол РФ Анатолий Макаров.
Юрий Чайка находится в Болгарии с двухдневным рабочим визитом.