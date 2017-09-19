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СМИ: премьер Японии 25 сентября объявит о роспуске парламента и досрочных выборах

Международная панорама
19 сентября, 13:38 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 19, сентября. /ТАСС

Срок полномочий нынешнего состава нижней палаты парламента истекает в декабре 2018 года

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ТОКИО, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует 25 сентября провести специальную пресс-конференцию, на которой официально объявит о роспуске нижней палаты парламента и проведении досрочных выборов. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

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Отмечается, что в настоящее время идет процесс согласования соответствующей даты. Ранее сообщалось, что парламент распустят уже 28 сентября - сразу после начала его очередной сессии. Досрочные же выборы в нижнюю палату парламента, результаты которых определят правящую партию и премьер-министра страны, могут состояться 22 или 29 октября.

Срок полномочий нынешнего состава нижней палаты парламента истекает в декабре 2018 года. Однако японский премьер намерен за счет досрочных выборов сохранить позиции своей Либерально-демократической партии (ЛДП), которая вместе с младшим партнером по правящей коалиции, "Новой Комэйто", удерживает абсолютное большинство в обеих палатах.

Это должно позволить правительству продолжить текущую политику. В частности, речь идет о желании властей внести поправки в конституцию страны с целью пересмотра девятой "мирной" статьи. Кроме того, заручившись поддержкой избирателей, Абэ планирует и дальше проводить экономические реформы в рамках "политики абэномики", в том числе предполагающей повышение потребительского налога с 8% до 10% в 2019 году.

Последний раз выборы в нижнюю палату парламента Японии проводились в декабре 2014 года и завершились победой ЛДП и "Новой Комэйто". Сейчас депутаты от этих партий занимают 323 из 475 депутатских кресел. Еще 92 места - у ведущей оппозиционной Демократической партии.

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Абэ, Синдзо
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