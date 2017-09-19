В ЛНР заявили, что мощность взрыва в центре Луганска составила более 5 кг тротила

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ЛУГАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Самодельное взрывное устройство мощностью более пяти килограммов в тротиловом эквиваленте было использовано для подрыва памятника в центре Луганска. Об этом сообщил во вторник министр государственной безопасности провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
"Установлено, что подрыв произведен с помощью самодельного взрывного устройства мощностью более пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, заложенного под днищем боевой машины десанта", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.
Пасечник отметил, что предварительное расследование подтвердило, что подрыв памятника осуществляли украинские диверсанты.
"Комплекс полученных данных позволил следствию выдвинуть основную версию произошедшего - террористический акт, совершенный лицами, которые получили профессиональную подготовку в одном из центров Службы специальных операций ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС)".
Ранее, 18 сентября, в центре Луганска произошел сильный взрыв. В результате серьезно поврежден памятник десантникам. Монумент героям, отдавшим жизни при защите ЛНР, был открыт на улице Оборонной 2 августа 2015 года к 85-й годовщине создания Воздушно-десантных войск.