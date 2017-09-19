В ЛНР заявили, что мощность взрыва в центре Луганска составила более 5 кг тротила

ЛУГАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Самодельное взрывное устройство мощностью более пяти килограммов в тротиловом эквиваленте было использовано для подрыва памятника в центре Луганска. Об этом сообщил во вторник министр государственной безопасности провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

"Установлено, что подрыв произведен с помощью самодельного взрывного устройства мощностью более пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, заложенного под днищем боевой машины десанта", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Пасечник отметил, что предварительное расследование подтвердило, что подрыв памятника осуществляли украинские диверсанты.

"Комплекс полученных данных позволил следствию выдвинуть основную версию произошедшего - террористический акт, совершенный лицами, которые получили профессиональную подготовку в одном из центров Службы специальных операций ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС)".

Ранее, 18 сентября, в центре Луганска произошел сильный взрыв. В результате серьезно поврежден памятник десантникам. Монумент героям, отдавшим жизни при защите ЛНР, был открыт на улице Оборонной 2 августа 2015 года к 85-й годовщине создания Воздушно-десантных войск.