Исполком СНГ: ажиотаж вокруг учений "Запад-2017" создан искусственно

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что в странах Содружества оценка учений "Запад-2017" однозначная - ажиотаж вокруг маневров создан искусственно. Об этом он сказал во вторник журналистам.

"В СНГ оценка этих учений однозначна - они плановые, проводятся на территории собственных государств, ни в коем случае не представляют угрозу соседним государствам, - сказал Лебедев. - И этот ажиотаж (у нас общая позиция) - искусственный". По его словам, учения ставят своей целью укрепление обороноспособности государств и Содружества в целом, потому что и Россия, и Белоруссия - государства, "представляющие собой важную составляющую часть обороноспособности всего СНГ".

Лебедев обратил внимание, что для наблюдения за "Западом-2017" приглашены многочисленные международные эксперты и военные атташе. Он высказал убеждение, что учения повысят боеспособность армий России, Белоруссии и СНГ в целом. Лебедев отметил, что страны СНГ "готовы к мирному международному сотрудничеству, в том числе в военной сфере".

Учения "Запад-2017"

Масштабные стратегические учения "Запад-2017" начались в четверг на территории России и Белоруссии. Отработка тактических эпизодов с боевыми стрельбами, применением сил и средств авиации и войск ПВО пройдет на трех полигонах в России (Лужский, Струги Красные и Правдинский), а также на шести белорусских полигонах (Лепельский, Лосвидо, Борисовский, Осиповический, Ружанский, Домановский) и на участке местности Дретунь.

В маневрах задействованы до 12,7 тыс. военных (около 7,2 тыс. человек от Белоруссии и около 5,5 тыс. военных от России), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.

Основные цели учений - совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием, апробация новых уставных документов, получение командирами всех степеней практики планирования мероприятий военного характера и управления войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов.

Учения продлятся до 20 сентября.