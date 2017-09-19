Исполком СНГ: ажиотаж вокруг учений "Запад-2017" создан искусственно

РУСАДА: визит в РФ аудиторов WADA является рабочим и не подразумевает широкого освещенияСпорт 19 сентября, 13:52
Сенат Конгресса США одобрил выделение военной помощи Украине на сумму $150 млнМеждународная панорама 19 сентября, 13:48
"Сделаем ООН великой": как Трамп предлагает реформировать всемирную организациюМеждународная панорама 19 сентября, 13:45
Погода "на миллион": центральную Россию и Поволжье ждет третья волна "бабьего лета"В стране 19 сентября, 13:43
Учения "Запад-2017": проверка "нервной системы" российской армииАрмия и ОПК 19 сентября, 13:32
"Тракай" подтвердил переход Динияра БилялетдиноваСпорт 19 сентября, 13:26
Суд отложил заседание по иску Розенберга к "Телеграф" из-за неявки ответчикаЭкономика и бизнес 19 сентября, 13:21
Скворцова рассказала об успехах России в развитии ядерной медициныОбщество 19 сентября, 13:20
Новороссийск в январе-августе возглавил рейтинг портов по перевалке наливных грузовТранспорт 19 сентября, 12:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что в странах Содружества оценка учений "Запад-2017" однозначная - ажиотаж вокруг маневров создан искусственно. Об этом он сказал во вторник журналистам.
"В СНГ оценка этих учений однозначна - они плановые, проводятся на территории собственных государств, ни в коем случае не представляют угрозу соседним государствам, - сказал Лебедев. - И этот ажиотаж (у нас общая позиция) - искусственный". По его словам, учения ставят своей целью укрепление обороноспособности государств и Содружества в целом, потому что и Россия, и Белоруссия - государства, "представляющие собой важную составляющую часть обороноспособности всего СНГ".
Лебедев обратил внимание, что для наблюдения за "Западом-2017" приглашены многочисленные международные эксперты и военные атташе. Он высказал убеждение, что учения повысят боеспособность армий России, Белоруссии и СНГ в целом. Лебедев отметил, что страны СНГ "готовы к мирному международному сотрудничеству, в том числе в военной сфере".
Масштабные стратегические учения "Запад-2017" начались в четверг на территории России и Белоруссии. Отработка тактических эпизодов с боевыми стрельбами, применением сил и средств авиации и войск ПВО пройдет на трех полигонах в России (Лужский, Струги Красные и Правдинский), а также на шести белорусских полигонах (Лепельский, Лосвидо, Борисовский, Осиповический, Ружанский, Домановский) и на участке местности Дретунь.
В маневрах задействованы до 12,7 тыс. военных (около 7,2 тыс. человек от Белоруссии и около 5,5 тыс. военных от России), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.
Основные цели учений - совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием, апробация новых уставных документов, получение командирами всех степеней практики планирования мероприятий военного характера и управления войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов.
Учения продлятся до 20 сентября.