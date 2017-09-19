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Сенат Конгресса США одобрил выделение военной помощи Украине на сумму $150 млн

Международная панорама
19 сентября, 13:48 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, сентября. /ТАСС

Министр обороны США может беспрепятственно предоставить Украине лишь $75 млн

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Празднование Дня независимости Украины

© Михаил Маркив/пресс-служба президента Украины/ТАСС

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США большинством голосов утвердил ранее одобренный Палатой представителей законопроект об ассигнованиях Пентагону, согласно которому Украина в 2018 году может получить до $150 млн в качестве военной помощи. Об этом говорится в тексте документа, размещенном на сайте Конгресса.

Из этой суммы министр обороны имеет право беспрепятственно предоставить Украине лишь $75 млн. Для выделения Киеву остальных средств потребуется специальное разрешение Сената. Чтобы его получить шефу Пентагона и госсекретарю придется заверить профильные комитеты в том, что в украинском оборонном секторе и вооруженных силах прошли структурные реформы, усилена подотчетность военных, появилась возможность проводить приватизацию в этой сфере.

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Уже третий год подряд американские законодатели закладывают в бюджете Пентагона средства на оказание Украине военной помощи, в том числе поставками вооружения. Изначально суммы по этой статье достигали $350 млн. Однако на 2018 финансовый год решено выделить лишь $150 млн.

В Белом доме ранее неоднократно заявляли, что США не поставляли Украине оборонительное вооружение, но такая возможность не исключается.

Всего в 2018 году Пентагон получит порядка $700 млрд. Из них $640 млрд пойдет на выполнение ведомством его ключевых функций - закупку вооружений, выплату зарплат военным и поддержание боеготовности войск. Еще $60 млрд предназначены для проведения военных операций за рубежом, в том числе в Сирии, Ираке, Афганистане и других странах.

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