Глава МИД ФРГ раскритиковал Меркель за заявления по урегулированию вокруг КНДР

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль подверг критике канцлера Ангелу Меркель за то, что она публично предложила посредническую помощь в урегулировании конфликта вокруг ракетно-ядерной программы КНДР. С заявлением на эту тему он выступил в интервью немецкой газете Volksstimme, которое было опубликовано во вторник.

"Меня не слишком обрадовало то, что Ангела Меркель так открыто выступила с таким предложением. Сейчас наступает час теневой дипломатии. Если говорить об этом громко, то слишком быстро может оказаться так, что мы добьемся противоположного", - сказал министр.

По его словам, если у Пхеньяна получится завершить свою ракетно-ядерную программу, то угроза эскалации ситуации в мире повысится. Габриэль настаивает на том, чтобы для урегулирования обстановки на Корейском полуострове "использовать дипломатические каналы связи, в первую очередь, с Россией и Китаем".

В интервью, которое было опубликовано 10 сентября в немецкой газете Frankfurter allgemeine zeitung, Меркель предложила использовать формат переговоров по иранской ядерной программе для урегулирования ситуации вокруг КНДР. По ее словам, она сразу согласится, если потребуется участие ФРГ в таких переговорах.