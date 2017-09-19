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Израильская армия сообщила о перехвате беспилотника движения "Хезболлах" в районе Голан

Международная панорама
19 сентября, 14:32 дата обновления: 19 сентября, 15:10 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ 19, сентября. /ТАСС

Для перехвата был задействован зенитно-ракетный комплекс Patriot

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сентября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля сообщила во вторник о перехвате беспилотного летательного аппарата (БПЛА) движения "Хезболлах" иранского производства в районе Голанских высот.

"Средства ПВО ВВС Израиля перехватили сегодня при помощи ракеты ЗРК Patriot принадлежащий "Хезболлах" БПЛА, который совершил попытку проникновения в израильское воздушное пространство и пересек линию "Браво" (обозначение сирийской границы с демилитаризованной зоной - прим. ТАСС) в районе Голанских высот", - говорится в коммюнике Армии обороны Израиля.

Военные отметили, что сбитый БПЛА "вероятнее всего осуществлял разведывательную миссию". "Аппарат упал в демилитаризованной зоне между Израилем и Сирией", - добавили в армейской пресс-службе. Также указывается, что Израиль "не допустит проникновения террористических элементов в приграничную зону".

Официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, комментируя инцидент, что еврейское государство "не потерпит какого-либо нарушения своего суверенитета или враждебных попыток со стороны таких организаций, как "Хезболлах", "Исламский джихад", иранских террористических организаций и шиитских боевиков по нанесению ущерба Государству Израиль и его гражданам и будут незамедлительно силой отвечать на такие попытки". Высказывания Конрикуса распространила армейская пресс-служба.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

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