СМИ: израильские ВВС нанесли удары по району на границе Ливана и Сирии

БЕЙРУТ, 19 сентября. /ТАСС/. Израильские истребители атаковали во вторник высоты Теллет-Рашаха на границе Ливана и Сирии.

Об этом сообщило агентство Аль-Ватания. По его информации, ракеты разорвались в районе Джебель-эль-Марджа к востоку от населенного пункта Шебаа. О последствиях налета сведений не приводится.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о перехвате беспилотного летательного аппарата движения "Хезболлах" над Голанскими высотами.