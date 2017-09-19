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СМИ: израильские ВВС нанесли удары по району на границе Ливана и Сирии

Международная панорама
19 сентября, 15:05 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 19, сентября. /ТАСС

О последствиях атаки не сообщается

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БЕЙРУТ, 19 сентября. /ТАСС/. Израильские истребители атаковали во вторник высоты Теллет-Рашаха на границе Ливана и Сирии.

Об этом сообщило агентство Аль-Ватания. По его информации, ракеты разорвались в районе Джебель-эль-Марджа к востоку от населенного пункта Шебаа. О последствиях налета сведений не приводится.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о перехвате беспилотного летательного аппарата движения "Хезболлах" над Голанскими высотами.

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