Финляндия до 2019 года начнет эксперимент по отказу от шведского языка в школах

ХЕЛЬСИНКИ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. В Финляндии еще до конца срока полномочий действующего правительства в 2019 году будет дан старт эксперименту по отказу от обязательного изучения шведского языка в школах некоторых регионов страны. Об этом сообщил во вторник министр по делам Европы, культуры и спорта республики Сампо Терхо.

"Финские муниципалитеты уже интересовались, как можно присоединиться к эксперименту. Инструкции по этому поводу мы выпустим в ближайшее время. Сам эксперимент начнется еще во время срока полномочий этого правительства", - сказал он.

Кабмин на заседании во вторник обсудил дальнейшие шаги по реализации этой задумки. По словам Терхо, теперь у правительства есть конкретное предложение, как провести эксперимент. Особый интерес к участию, добавил он, проявили те регионы, которые являются также центрами туризма и куда обычно приезжает много иностранных гостей. Это в первую очередь Восточная Финляндия и финская Лапландия.

"Финский бизнес считает этот эксперимент важным. В Финляндии во многих сферах существует нехватка владеющих иностранными языками сотрудников", - отметил Терхо, добавив, что верит в улучшение ситуации с помощью отказа от обязательного шведского.

Правительство ранее уже приняло решение, что 2,2 тыс. финских детей смогут в ходе эксперимента выбрать, какие два иностранных языка они хотят изучать в школе. От необходимости учить шведский их полностью освободят.

История вопроса

В начале марта 2015 года финские депутаты большинством голосов - 134 против 48 - уже отклонили гражданскую инициативу, автором которой выступало общественное движение Vapaa kielivalinta ("Свободный выбор языка"). Оно, в частности, предлагало отменить необходимость изучения шведского в школе для финнов, которым он в жизни больше никогда не пригодится. Уже в 2016-м это движение вновь выступило с похожей инициативой.

Одновременно парламентарии с незначительным перевесом одобрили предложение о введении так называемых региональных языков. Реализация этой поправки в закон на практике может коснуться востока Финляндии, где на смену шведскому мог бы прийти русский язык.

Впрочем, пока вряд ли для статуса шведского - второго после финского государственного языка - существует реальная угроза: в программе правительства зафиксировано, что страна останется двуязычной, согласно конституции и действующей системе ценностей.

В данный момент число носителей шведского оценивается чуть более чем в 290 тыс. человек при общем населении Финляндии в 5,5 млн.