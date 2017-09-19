Трамп обсудил ситуацию в Венесуэле с лидерами Латинской Америки

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ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вечером минувшего понедельника провел встречу с лидерами Бразилии, Колумбии, Панамы и вице-президентом Аргентины, обсудив с ними ситуацию в Венесуэле. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Белого дома.
Рабочий ужин Трампа с Мишелем Темером, Хуаном Мануэлем Сантосом, Хуаном Карлосом Варелой и Габриэлой Мичетти состоялся в Нью-Йорке. Президент США поблагодарил коллег за поддержку, оказанную жителям Венесуэлы, и за "осуждение диктатуры [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро". "Группа обсудила важность совместной работы, направленной на то, чтобы помочь восстановить демократию в Венесуэле", - отметили в Белом доме.
"Лидеры условились продолжать работать вместе над разрешением венесуэльского кризиса. Они говорили о различных способах по укреплению безопасности в Западном полушарии, обеспечению экономического процветания и защите суверенитета посредством демократии и верховенства закона", - резюмировали представители американской администрации.