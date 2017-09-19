Генсек ООН намерен провести первую встречу глав контртеррористических служб в 2018 году

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует в 2018 году впервые провести под эгидой всемирной организации встречу руководителей ведомств, специализирующихся на противодействии экстремистам.
"В следующем году я намерен провести первую встречу глав контртеррористических ведомств стран - членов ООН, чтобы заложить основу для нового международного контртеррористического партнерства", - сказал он во вторник на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.