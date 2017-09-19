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Совет Европы: конфликт на Украине привел к всплеску ненависти и политической русофобии

Международная панорама
19 сентября, 16:41 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 19, сентября. /ТАСС

В организации отметили, что действующий с 2012 года в стране закон о предупреждении и борьбе с дискриминацией "во многом соответствует рекомендациям" Совета Европы

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ПАРИЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Вооруженный конфликт, начавшийся в 2014 году на востоке Украины, привел к росту ненавистнической риторики и политической русофобии в этой стране. Об этом говорится в докладе Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ECRI), опубликованном во вторник.

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Как отмечается в документе этой структуры Совета Европы (СЕ), действующий с 2012 года на Украине закон о предупреждении и борьбе с дискриминацией "во многом соответствует рекомендациям" СЕ. Кроме того, в Страсбурге отметили включение в Трудовой кодекс в 2015 году положений о запрете на дискриминацию на основании сексуальной ориентации или гендерной принадлежности.

"Хотя мы приветствуем достигнутый прогресс, остаются еще вопросы, вызывающие серьезное беспокойство, - отметил председатель ECRI Кристиан Ахлунд. - Продолжающийся на Украине конфликт привел к острому росту ненавистнической риторики за последние три года и негативно воздействовал на уязвимые группы населения в целом".

В докладе комиссии СЕ особо указывается, что после событий весны 2014 года, ознаменовавшихся воссоединением Крыма с РФ и началом вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины, "в политическом дискурсе возобладала антироссийская риторика". "Вместе с тем, поступало мало сообщений об инцидентах с притеснением или агрессией по отношению к лицам или группам лиц на основании их российской идентичности в Киеве или других регионах", - отмечается в комментарии Совета Европы.

Помимо этого составители доклада обратили внимание на неудовлетворительную ситуацию на Украине с защитой прав цыган, вынужденных переселенцев из зон боевых действий и представителей ЛГБТ-сообщества. "В 2014 и 2015 годах возросло серьезное насилие по отношению к лицам ЛГБТ. Продолжают поступать сообщение о расистском насилии, совершаемом полицией, равно как о ее неспособности предотвращать гомофобские нападения", - говорится в сообщении.

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