Трамп: свободные независимые страны - это залог успеха ООН

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Успех ООН зависит от независимости ее членов.

Об этом во вторник, выступая в ходе общеполитической дискуссии на Генеральной Ассамблее всемирной организации, заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, Соединенные Штаты ожидают, что страны будут уважать права других государств. "Это основа для сотрудничества и успеха", - отметил он.

В то же время президент отметил, что авторитарные государства стремятся сломать альянсы, благодаря которым мир двигался к свободе после Второй мировой войны. "Авторитарные страны стремятся обеспечить коллапс <...> альянсов, которые предотвращали конфликты и двигали мир в направлении свободы после Второй мировой войны", - считает американский лидер.