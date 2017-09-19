Наблюдатели отметили прозрачность "Запада-2017" и его ненаправленность против кого-либо

ПОЛИГОН ДОМАНОВО /Белоруссия/, 19 сентября. /ТАСС/. Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" носят прозрачный характер и не направлены против какой-либо из третьих стран. Такую предварительную оценку сделали ряд международных наблюдателей, прибывших на эпизоды маневров, проходящие на территории Белоруссии.

Часть международных наблюдателей во вторник побывали на полигоне Доманово ВВС и войск ПВО белорусской армии, где отрабатывались вопросы отражения воздушного удара условного противника.

"Все было транспарентно и прозрачно. То, что я видел, было профессионально", - отметил наблюдатель от Швеции Томас Меллер.

"Я бы не сказал, что эти маневры представляют какую-то угрозу соседям Белоруссии", - добавил он

Эстонский военный Каупо Кийс также не разделяет мнение о том, что масштабные белорусско-российские учения могут нести потенциальную угрозу соседним государствам. "Это обычные учения, все страны имеют на это [проведение учений] право. Если Эстония может проводить учения, то почему это не может делать Белоруссия", - сказал эстонский военный, отметив, что белорусские войска на учениях во вторник проделали "большую работу".

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России. В них принимают участие около 12,7 тысячи военных (в том числе примерно 10,2 тысячи на белорусской территории). В маневрах задействованы около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.