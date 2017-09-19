Кандидат в послы США: Вашингтону нужно работать с Москвой по ряду международных проблем

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. США необходимо взаимодействовать с Россией в решении ряда международных проблем. Об этом заявил во вторник выдвинутый на пост американского посла в России Джон Хантсман на слушаниях по рассмотрению его кандидатуры в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Прямая трансляция слушаний ведется на сайте комитета.

"У США нет другого выбора, кроме как взаимодействовать с РФ в решении ряда международных проблем, затрагивающих глобальную стабильность и безопасность", - отметил он. "Американо-российские отношения переживают сейчас кризисный период", - признал бывший губернатор штата Юта.​

По словам Хантсмана, среди вопросов, которые он намерен обсуждать "с российскими официальными лицами на самом высоком уровне", - "нанесение поражения группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ), противодействие терроризму, соблюдение обязательств по договорам по контролю над вооружениями и нераспространению [оружия массового уничтожения], поиск путей политического урегулирования конфликта в Сирии и разрешение кризиса на Украине таким образом, чтобы была восстановлена ее территориальная целостность".

Как утверждал Хантсман, он считает, что "вмешательство [России] в президентские выборы в США привело к нынешней ситуации, которая характеризуется низким уровнем доверия в отношениях".

"Я буду защищать интересы американского народа - бизнесменов, ученых, туристов, все других американцев, которые приезжают в Россию и общаются с ее гражданами, - добавил кандидат в послы. - Я верю в то, что взаимные поездки граждан и общение на частном уровне - важный способ показать, что у нас есть разногласия с правительством России, а не с ее народом".

57-летнему экс-губернатору предстоит в случае утверждения его кандидатуры Сенатом сменить в Москве посла Джона Теффта, срок трехлетних полномочий которого истекает нынешней осенью.