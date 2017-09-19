Де Мистура не исключил объединения делегаций оппозиции САР к следующему раунду в Женеве

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура не исключил возможности объединения сирийской оппозиции в единую делегацию на следующем раунде переговоров в Женеве.

"Почему нет, мы постараемся (прийти к этому - прим. ТАСС)", - сказал он ТАСС.

В этом контексте де Мистура подчеркнул, что ООН стремится к проведению прямых переговоров между делегациями правительства и оппозиции на предстоящих переговорах. "Мы стремимся к этому", - отметил дипломат.

По его словам, даты следующего раунда переговоров обсуждаются на консультациях в ходе Генассамблеи ООН, скорее всего они состоятся в октябре.

"Мы обсуждаем (даты - прим. ТАСС) в эти дни, - сказал он. - Мы исходим из того, что это будет октябрь". Он пояснил, что следующие переговоры в Женеве состоятся после седьмого раунда астанинского процесса. Де Мистура назвал "очень полезным" состоявшийся раунд переговоров в Астане, отметив, что он "принес хорошие результаты".

Седьмой раунд межсирийских переговоров проходил в Женеве в июле. В нем участвовала делегация правительства Сирии и трех платформ оппозиции - "каирской", "московской" и "эр-риядской".