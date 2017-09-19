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Медведчук: вопрос о вступлении Украины в НАТО раскалывает страну

Международная панорама
19 сентября, 19:10 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, сентября. /ТАСС

Лидер движения "Украинский выбор - право народа" отметил, что, несмотря на данные опросов, украинские политики - сторонники так называемой "партии войны" - продолжат евроатлантическую линию

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КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Лоббирование идеи евроатлантической интеграции на Украине усиливает противостояние в обществе. Такое мнение во вторник выразил лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук.

"Вопрос, не приведет ли вступление в НАТО к расколу страны, является тестом для всех политиков и политических сил на Украине, которые называют себя патриотами, но при этом лоббируют идею евроатлантической интеграции. Вступление Украины в НАТО - вопрос, который раскалывал и продолжает раскалывать страну", - заявил Медведчук. Он отметил, что "линия евроатлантического раздела" отсекает юго-восток Украины, усиливая противостояние в обществе (практически во всех регионах) и ставит крест на реинтеграции Донбасса".

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Общественник считает вымыслом заявления о существенном преимуществе сторонников членства в альянсе. "По результатам соцопроса Gallup (американский институт общественного мнения - прим. ТАСС), проведенного в феврале этого года, 35% респондентов видят в НАТО угрозу, 29% - защиту, еще 26% не считают альянс ни угрозой, ни защитой", - привел Медведчук данные исследования.

Однако, он уверен, несмотря на данные опросов, украинские политики - сторонники так называемой "партии войны" - продолжат евроатлантическую линию, "даже несмотря на то, что нет ни одного шанса на горизонте, чтобы НАТО согласился на вступление Украины".

На этом фоне Медведчук напомнил о предложенной на конференции "Ялтинская европейская стратегия", которая проходила в Киеве 14-16 сентября, Вольфгангом Ишингером системе оценивания готовности стран к членству в альянсе, которая применялась в 1990-х годах. Она заключается в определении того, насколько страна едина в желании присоединиться к НАТО, и не приведет ли вступление к расколу; есть ли четкая поддержка присоединения; усилит ли евроатлантическое сообщество присоединение этой страны.

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