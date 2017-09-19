"Я буду всегда ставить Америку на первое место": главные цитаты из речи Трампа в ООН

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Президент США Дональд Трамп выступил с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник, 19 сентября. ТАСС выделил ключевые цитаты из выступления главы Белого дома.
"Суверенитет, безопасность и процветание — вот три прекрасных столба, на которых стоит мир".
"Как президент США, я буду всегда ставить Америку на первое место. Как и вы, лидеры своих стран, будете всегда — и должны всегда — ставить свои страны на первое место".
"США всегда будут другом для мира, и особенно — для наших союзников. Но мы больше не может позволять пользоваться нами или заключать односторонние сделки, в которых Соединенные Штаты не получают ничего взамен. Пока я занимаю эту должность, я буду превозносить американские интересы превыше всего".
"Мы хотим гармонии и дружбы, а не конфликта и борьбы. Нами движут желания получать результат, а не идеологии. Мы проводим политику реализма, основанного на принципах, общих целях, интересах и ценностях. Мы не стремимся к территориальной экспансии или к распространению нашего образа жизни на других. Вместо этого мы помогаем строить институты, как этот (ООН — прим. ТАСС), чтобы обеспечить безопасность, суверенитет и процветание для всех".
"Мы должны защищать свои страны, их интересы и их будущее. Мы должны отвергнуть угрозы суверенитету — от Украины до Южно-Китайского моря. Мы должны обеспечивать уважение к закону, уважение к границам и уважение к культуре, а также мирному взаимодействию, которое возможно благодаря им".
Соединенные Штаты обладают огромной силой и терпением. Но если придется защищать себя или наших союзников, у нас не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. Человек-ракета (Ким Чен Ын — прим. ТАСС) начал самоубийственную миссию для себя и для своего режима. США готовы, хотят и имеют возможность… Но, надеюсь, в этом не будет необходимости. На то и нужна ООН
"Я хочу поблагодарить Китай и Россию за то, что они присоединились к этому голосованию по введению санкций вместе со всеми другими членами Совета Безопасности [ООН]. Спасибо всем, кто участвовал, но мы должны сделать больше. Настало время для всех стран работать вместе, чтобы изолировать режим Кима до тех пор, пока он не прекратит свое враждебное поведение".
"Мы не можем позволить убийственному режиму продолжать активность по дестабилизации и строить опасные ракеты. И мы не можем связывать себя договоренностью, если она в конечном счете дает возможность для создания ядерного оружия. "Иранская сделка" — одна из худших и наиболее однобоких договоренностей, в которые когда-либо вступали США. Честно говоря, эта сделка — насмешка над Соединенными Штатами, и вы о ней еще услышите".
"Мы остановим радикальный исламский терроризм, потому что мы не можем позволить ему терроризировать нашу нацию и весь мир. Мы должны перекрыть доступ террористов к убежищам, транспорту, финансированию и любой форме поддержки их подлой и гибельной идеологии. Мы должны выдворять их из наших стран. Пора выявлять и привлекать к ответственности те страны, которые поддерживают и финансируют террористические группы, как "Аль-Каида", "Талибан" (запрещены в РФ), "Хезболлах", убивающие мирных людей. США и наши партнеры работают вместе по всему Ближнему Востоку, чтобы уничтожить лузеров-террористов".
"Мы стремимся к деэскалации сирийского конфликта. Мы надеемся найти политическое решение, которое будет уважать волю сирийского народа".
"США противостоят коррумпированному и дестабилизирующему режиму на Кубе и приветствуют мечту кубинцев жить свободно. Моя администрация недавно сообщила, что не снимет санкции с властей Кубы, пока они не проведут фундаментальные реформы".
"Проблема Венесуэлы заключается не в том, что социализм плохо реализуется, а в том, что они неукоснительно следуют [всем нормам] социализма. От Советского Союза до Кубы и Венесуэлы, где бы ни был введен подлинный социализм или коммунизм, он приносит сильные страдания, разруху и разорение. Венесуэльский народ голодает, а страна разрушается".
"США — одна из 193 стран — членов ООН, и при этом мы платим 22% всего бюджета и даже больше. На самом деле мы платим гораздо больше, чем кто-то думает. На США ложится несправедливая часть. Но если от этого все заявленные ООН цели могут реализоваться, особенно — цель мира, эти инвестиции будут того стоить".
Подготовил Артур Громов