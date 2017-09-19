"Я буду всегда ставить Америку на первое место": главные цитаты из речи Трампа в ООН

Президент США Дональд Трамп выступил с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник, 19 сентября. ТАСС выделил ключевые цитаты из выступления главы Белого дома.

О мире

"Суверенитет, безопасность и процветание — вот три прекрасных столба, на которых стоит мир".

Об американских интересах

"Как президент США, я буду всегда ставить Америку на первое место. Как и вы, лидеры своих стран, будете всегда — и должны всегда — ставить свои страны на первое место".

"США всегда будут другом для мира, и особенно — для наших союзников. Но мы больше не может позволять пользоваться нами или заключать односторонние сделки, в которых Соединенные Штаты не получают ничего взамен. Пока я занимаю эту должность, я буду превозносить американские интересы превыше всего".

О намерениях США

"Мы хотим гармонии и дружбы, а не конфликта и борьбы. Нами движут желания получать результат, а не идеологии. Мы проводим политику реализма, основанного на принципах, общих целях, интересах и ценностях. Мы не стремимся к территориальной экспансии или к распространению нашего образа жизни на других. Вместо этого мы помогаем строить институты, как этот (ООН — прим. ТАСС), чтобы обеспечить безопасность, суверенитет и процветание для всех".

О защите суверенитета

"Мы должны защищать свои страны, их интересы и их будущее. Мы должны отвергнуть угрозы суверенитету — от Украины до Южно-Китайского моря. Мы должны обеспечивать уважение к закону, уважение к границам и уважение к культуре, а также мирному взаимодействию, которое возможно благодаря им".

О ситуации в КНДР

Соединенные Штаты обладают огромной силой и терпением. Но если придется защищать себя или наших союзников, у нас не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. Человек-ракета (Ким Чен Ын — прим. ТАСС) начал самоубийственную миссию для себя и для своего режима. США готовы, хотят и имеют возможность… Но, надеюсь, в этом не будет необходимости. На то и нужна ООН

О санкциях в отношении Пхеньяна

"Я хочу поблагодарить Китай и Россию за то, что они присоединились к этому голосованию по введению санкций вместе со всеми другими членами Совета Безопасности [ООН]. Спасибо всем, кто участвовал, но мы должны сделать больше. Настало время для всех стран работать вместе, чтобы изолировать режим Кима до тех пор, пока он не прекратит свое враждебное поведение".

О "ядерной сделке" с Ираном

"Мы не можем позволить убийственному режиму продолжать активность по дестабилизации и строить опасные ракеты. И мы не можем связывать себя договоренностью, если она в конечном счете дает возможность для создания ядерного оружия. "Иранская сделка" — одна из худших и наиболее однобоких договоренностей, в которые когда-либо вступали США. Честно говоря, эта сделка — насмешка над Соединенными Штатами, и вы о ней еще услышите".

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О радикальном исламе

"Мы остановим радикальный исламский терроризм, потому что мы не можем позволить ему терроризировать нашу нацию и весь мир. Мы должны перекрыть доступ террористов к убежищам, транспорту, финансированию и любой форме поддержки их подлой и гибельной идеологии. Мы должны выдворять их из наших стран. Пора выявлять и привлекать к ответственности те страны, которые поддерживают и финансируют террористические группы, как "Аль-Каида", "Талибан" (запрещены в РФ), "Хезболлах", убивающие мирных людей. США и наши партнеры работают вместе по всему Ближнему Востоку, чтобы уничтожить лузеров-террористов".

О Сирии

"Мы стремимся к деэскалации сирийского конфликта. Мы надеемся найти политическое решение, которое будет уважать волю сирийского народа".

О Кубе

"США противостоят коррумпированному и дестабилизирующему режиму на Кубе и приветствуют мечту кубинцев жить свободно. Моя администрация недавно сообщила, что не снимет санкции с властей Кубы, пока они не проведут фундаментальные реформы".

О Венесуэле

"Проблема Венесуэлы заключается не в том, что социализм плохо реализуется, а в том, что они неукоснительно следуют [всем нормам] социализма. От Советского Союза до Кубы и Венесуэлы, где бы ни был введен подлинный социализм или коммунизм, он приносит сильные страдания, разруху и разорение. Венесуэльский народ голодает, а страна разрушается".

О месте США в ООН

"США — одна из 193 стран — членов ООН, и при этом мы платим 22% всего бюджета и даже больше. На самом деле мы платим гораздо больше, чем кто-то думает. На США ложится несправедливая часть. Но если от этого все заявленные ООН цели могут реализоваться, особенно — цель мира, эти инвестиции будут того стоить".

Подготовил Артур Громов