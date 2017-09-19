Глава МИД Венгрии: Будапешт из-за санкций потерял на экспорте в РФ $7 млрд

ООН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Венгрия из-за санкций Евросоюза против России потеряла на экспорте около $7 млрд. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Мы упустили экспортные возможности на сумму около семи миллиардов долларов. Это огромная сумма", - сказал собеседник агентства. По его словам, "сейчас ситуация улучшается", и товарооборот между Москвой и Будапештом за первое полугодие "увеличился примерно на 30%".

Как сообщил министр, идет сотрудничество в сфере продовольствия и управления водными ресурсами, растут объемы экспорта фармацевтической продукции в Россию. "Есть компании, которые вместе с вашей страной строят трубопроводы, и мы строим атомную станцию вместе с вами", - отметил он.

При этом Сийярто посетовал на укоренившиеся в Евросоюзе двойные стандарты, когда большие страны позволяют себе вести дела с Россией, в том числе "из под полы", а критика за сотрудничество с Москвой обрушивается на менее влиятельных членов сообщества, таких как Венгрия. "Есть намного более сильные и богатые страны, чем мы, которые более тесно сотрудничают с Россией во многих сферах, и никто не задает по этому поводу вопросов. Мы видим, какие компании участвуют в строительстве "Северного потока" вместе с "Газпромом". Они, определенно, не представляют страны Центральной Европы", - заявил глава МИД Венгрии.

14 сентября Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении граждан и компаний России. Политическое решение о продлении действия черного списка было принято еще 6 сентября послами 28 стран ЕС. Евросоюз начал вводить санкции против России в связи с событиями на Украине с марта 2014 года.