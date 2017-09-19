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Макрон: астанинский формат для урегулирования в Сирии недостаточен

Международная панорама
19 сентября, 19:56 UTC+3 ООН 19, сентября. /ТАСС

Необходим инклюзивный политический процесс, подчеркнул президент

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Переговоры по мирному урегулированию в Сирии в Астанинском формате, инициатором которых выступала РФ, позитивны, но недостаточны для достижения соглашения по сирийскому конфликту.

С таким заявлением выступил во вторник с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Сирийский народ пережил достаточно страданий, чтобы мировое сообщество наконец признало коллективный провал и задумалось о своих подходах. Чтобы установить долгосрочный и справедливый мир, мы должны срочно сосредоточиться на политическом урегулировании кризиса и переходном периоде, как это было единогласно утверждено Советом Безопасности ООН в резолюции 2254, принятой в 2015 году", - сказал он.

Как подчеркнул Макрон, "Франция со своими партнерами выступает с инициативой поддержать действия ООН и запустить наконец инклюзивный политический процесс в Сирии". "Именно поэтому я хочу, чтобы мы смогли создать контактную группу со всеми постоянными членами СБ ООН и со всеми участниками [конфликта]. Сегодня так называемый Астанинский формат может быть полезен, но его недостаточно, и последние дни выявили трудности", - указал французский президент.

Урегулирование сирийского конфликта, добавил Макрон, может быть достигнуто только политическим путем, но для этого требуются действенные рычаги. "Так обеспечим же себя реальными средствами для запуска переговоров, поскольку решение в конечном счете будет политическим а не военным. Это - наш общий интерес, для всех нас, но в первую очередь - для сирийцев", - подчеркнул он.

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Кризис в Сирии Генассамблея ООН - 2017
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