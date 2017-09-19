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Макрон: отказ от соглашения о ядерной программе Ирана стал бы "тяжелой ошибкой"

Международная панорама
19 сентября, 20:27 UTC+3

Это полезное соглашение, заявил французский лидер

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Материал из 1 страницы

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что отказ от соглашения о ядерной программе Ирана стал бы "тяжелой шибкой".

Об этом французский лидер заявил во время выступления на Генассамблее ООН.

"Наша приверженность политики нераспространения ядерного оружия позволила достичь основательного соглашения, которое позволяет проконтролировать, что Иран не пытается получить доступ к ядерному оружию", - сказал Макрон. "Отказаться от этого соглашения, ничего не предлагая взамен, стало бы тяжелой ошибкой", - заявил президент Франции.

Макрон считает, что "не соблюдать эти договоренности было бы безответственным". "Это полезное соглашение", - подчеркнул французский лидер.

Иран и "шестерка" мировых держав достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

В ходе предвыборной кампании, а затем на посту президента США Трамп неоднократно критиковал этот документ, утверждая, что он дает односторонние преимущества Исламской Республике.

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Генассамблея ООН - 2017
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Трамп, Дональд Макрон, Эмманюэль
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