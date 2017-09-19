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CNN: термин "человек-ракета" вставлен в текст речи Трампа на ГА ООН в последний момент

Международная панорама
19 сентября, 21:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, сентября. /ТАСС

По словам источника в администрации главы государства, прозвище было добавлено в текст речи утром

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НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Прозвище "человек-ракета", которое президент США присвоил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, было вставлено в текст выступления Дональда Трампа на сессии Генеральной Ассамблеи ООН только во вторник утром. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в администрации главы государства.

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По словам источника, прозвище "человек-ракета" "было добавлено в текст речи в последний момент". Если конкретно, то "сегодня утром".

Как пояснил в минувшее воскресенье в эфире телекомпании ABC помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, Трамп называет Ким Чен Ына "человеком-ракетой", потому что КНДР проводит ракетные испытания. Макмастер комментировал следующую запись главы государства в Twitter: "Поговорил вчера вечером с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Спросил его, как поживает человек-ракета".

КНДР осуществила 15 сентября очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. По данным южнокорейских и американских вооруженных сил, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Согласно выводам Пентагона, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Оно было проведено лишь через четыре дня после того, как СБ ООН принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна.

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