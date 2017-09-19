Президент Сербии: ситуация в мире напоминает положение вещей перед Первой мировой войной

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Современное положение вещей в мире очень напоминает ситуацию перед Первой мировой войной. Такое мнение высказал во вторник журналистам на полях Генассамблеи ООН президент Сербии Александар Вучич.
"Думаю, мир сейчас в очень опасной ситуации. Много тяжелых вещей можно было сегодня услышать, осталось увидеть, что на это скажут представители Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи, а также Китая и других стран. Существуют определенные параллели с ситуацией перед Первой мировой войной и некоторыми другими историческими периодами", - цитирует сербского лидера канал RTS.
По мнению Вучича, для Сербии как для небольшой по численности и размерам страны "лучше быть тихой и вне любых радаров", заботиться о своей стране и будущем своих детей. Стране "следует сделать все, чтобы никогда не оказаться в списке государств, которые американский президент послал в ад", вести разумную политику, чтобы сохранить свою страну и народ, "если нужно, а это нужно, не показывать мне как президенту ни свою, ни нашу гордость при каждом случае, чтобы сохранить страну, защищая при этом интересы Сербии и граждан".
"Я президент маленькой страны и не могу говорить все, что об этом думаю, но могу сказать, что каждое слово президента Трампа мы будем анализировать. Была видна глубокая, глубокая разделенность вокруг его выступления в зале Генассамблеи ООН", - сказал Вучич, добавив, что обсудил речь Трампа с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым. "Не уверен, что в наших интересах будет остальное, что я бы мог прокомментировать", - заключил президент Сербии, подчеркнув, что 45 минут выступления лидера США будут анализироваться в Белграде ближайшие 45 дней, чтобы извлечь наставления о том, как себя вести в будущем и что является лучшим для Сербии.
На полях ГА ООН Вучич провел ряд двусторонних встреч с региональными лидерами, представителями европейских стран, побеседовал с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Президент США Дональд Трамп в ходе общеполитической дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН сделал ряд заявлений относительно ситуации в Сирии и Венесуэле, положения на Украине. Хозяин Белого дома также заявил, что Соединенным Штатам в случае угрозы для самих себя или для своих союзников придется "полностью уничтожить" КНДР.