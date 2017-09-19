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Генсек ООН назвал семь самых серьезных вызовов для человечества

Международная панорама
19 сентября, 20:51 UTC+3 ООН ООН 19, сентября. /ТАСС

Антониу Гуттериш впервые выступил с трибуны Генассамблеи в качестве административного главы всемирной организации

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Генсек ООН Антониу Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш

© EPA-EFE/JUSTIN LANE

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Угроза применения ядерного оружия, международный терроризм, разрастание вооруженных конфликтов, изменение климата и непредвиденные последствия научного прогресса входят в число наиболее серьезных вызовов, которые стоят перед человечеством.

Об этом заявил во вторник на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН генсек всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Мы - народы" и наша Организация Объединенных Наций сталкивается с серьезными вызовами", - указал он. "Люди страдают и проникаются гневом, - добавил Гутерриш, который впервые выступал с трибуны ГА ООН в качестве административного главы всемирной организации. - Они видят, что ситуация в сфере безопасности ухудшается, растет неравенство, разрастаются конфликты и меняется климат".

"Мировая экономика становится все более интегрированной, однако, возможно, утрачивается чувство мирового сообщества, - подчеркнул Гутерриш. - Среди людей царит разобщенность. Политические споры ужесточаются". Генсек указал, что в настоящее время "мир полон противоречий", вместе с тем он заверил, что при содействии ООН можно "восстановить доверие и сделать мир лучше для всех".

Ядерная угроза и терроризм

Первой в списке наиболее серьезных опасностей для человечества Гутерриш назвал ядерную угрозу, которую он увязал с КНДР. Как подчеркнул генсек ООН, "применение ядерного оружия должно быть чем-то немыслимым". "Даже угрозе его использования не может быть оправдания", - подчеркнул Гутерриш. В связи с этим он подверг резкому осуждению ракетные запуски и ядерные испытания Пхеньяна.

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"Я призываю КНДР и государства, входящие в ООН, полностью выполнять резолюции Совета Безопасности", - подчеркнул Гутерриш. Он обратился к Совбезу с просьбой "сохранять единство" в данном вопросе, так как "лишь оно может позволить добиться денуклеаризации на Корейском полуострове". Гутерриш подчеркнул, что, "ожесточенная риторика может привести к роковой ошибке". Он указал на то, что урегулировать данный кризис можно лишь политическим путем и предостерег мировое сообщества от "скатывания к войне".

Второй в перечне угроз Гутерриш назвал мировой терроризм. Он указал, что планирует в 2018 году впервые провести под эгидой всемирной организации встречу руководителей ведомств, специализирующихся на противодействии экстремистам. По словам генсека, это позволит "заложить основу для нового международного контртеррористического партнерства".

"Однако этого недостаточно, чтобы бороться с террористами на поле боя или лишать их финансирования", - указал Гутерриш. Он отметил, что необходимо уделить больше внимания "исходным причинам радикализации, в том числе реальным или мнимым несправедливостям, а также высокой безработице и недовольству среди молодежи".

Конфликты и климат

Среди наиболее серьезных вызовов Гутерриш выделил также опасность разрастания различных вооруженных конфликтов. "Никто не выигрывает в сегодняшних войнах. От Сирии до Йемена, от Южного Судана до Сахеля, в Афганистане и в других местах достичь мира могут позволить только политические решения", - указал он.

"Нам не следует тешить себя иллюзиями. Мы не сможем искоренить терроризм, если не разрешим конфликты, создающие хаос, в условиях которого процветают воинствующие экстремисты", - добавил Гутерриш. Он уделил особое внимание ситуации в Мьянме. "Власти Мьянмы должны прекратить военные операции и обеспечить беспрепятственный доступ для оказания гуманитарной помощи населению, - сказал он. - Им также следует обратить внимание на недовольство [народности] рохинджа, статус которой слишком долго оставался неопределенным".

Говоря об угрозе для человечества в связи с изменением климата, Гутерриш указал, что "прошлый годы был самым теплым за всю историю. Прошлое десятилетие было самым теплым в истории". Как отметил генсек ООН, "повышение уровня мирового океана и иные проявления нестабильности климата угрожают миллионам людей и имуществу стоимостью в триллионы долларов".

Административный глава всемирной организации подчеркнул, что научные данные, которые свидетельствуют о глобальном потеплении, "являются безупречными" и, в частности, объясняют учащение стихийных бедствий во многих регионах. Гутерриш в связи с этим призвал мировое сообщество активнее выполнять положения Парижского соглашения по климату.

Неравенство, мигранты и "темная сторона" прогресса

Гутерриш указал, что еще одной угрозой для человечества является "растущее неравенство, которое подрывает основы общества". Как констатировал генсек, исправить ситуацию может позволить реализация повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.

Он также заострил внимание на том, какую опасность представляет "темная сторона инноваций". Как пояснил Гутерриш, речь идет о "непредвиденных последствиях научного прогресса", в том числе росте возможностей хакеров и появления в интернете нерегулируемых сегментов.

Гутерриш также отметил, что развитие искусственного интеллекта может "оказать сильное воздействие на рынки труда" и "само устройство общества". Применение технологии генной инженерии, по словам генсека, ставит новые вопросы этического характера, на которые пока не дан ответ. "Эти достижения, если не проявлять должную ответственность, могут привести к неисчислимым бедствиями", - подчеркнул Гутерриш.

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Генсек ООН также констатировал, что в мире имеет место кризисная ситуация, вызванная большим числом беженцев, а также нежеланием ряда стран их принимать. "Каждое государство имеет право на то, чтобы контролировать свои границы, - указал Гутерриш. - Однако это должно быть сделано таким образом, чтобы были защищены права людей, которые пересекают границы".

"Мне больно видеть, что многих беженцев и мигрантов представляют в шаблонном виде и делают козлами отпущения", - добавил генсек ООН. Как он указал, имеют место случаи, когда политики "раздувают негодование" в отношении мигрантов, чтобы "укрепить свои позиции на выборах".

В заключении Гутерриш заверил, что готов к реформированию ООН с тем, чтобы всемирная организация в большей степени соответствовала тем задачам, которые ставят перед ней. Генсек призвал мировое сообщество к единству и отметил, что лишь сообща государства смогут обеспечить выполнение положений Устава ООН.

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