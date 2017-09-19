Защита суверенитета под аккомпанемент угрозы уничтожения КНДР: Трамп выступил в ООН

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Дебютное выступление 45-го президента США Дональда Трампа с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН оказалось во многом посвящено, как и анонсировал накануне Белый дом, отстаиванию принципа государственного суверенитета в международных делах.

Однако при этом американский лидер фактически пригрозил в стенах международной организации, созданной в свое время в том числе для того, чтобы, как гласит Устав ООН, "избавить грядущие поколения от бедствий войны", тотальным уничтожением КНДР.

"От Украины до Южно-Китайского моря"

Трамп призвал мировое сообщество бороться с угрозами национальному суверенитету. Он выразил мнение, что такие угрозы проявляются в настоящее время как в Европе, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Мы должны защищать свои страны, их интересы и их будущее. Мы должны отвергнуть угрозы суверенитету - от Украины до Южно-Китайского моря. Мы должны обеспечивать уважение к закону, границам, культуре и возможному за счет них мирному взаимодействию. И, как задумывали основатели данной организации, мы должны работать вместе, чтобы сообща противостоять тем, кто угрожает нам хаосом, нестабильностью и террором", - сказал американский лидер.

С его точки зрения, "бичом планеты сегодня является небольшая группа режимов-изгоев, нарушающих все принципы, на которых базируются Объединенные Нации". "Они не уважают ни собственных граждан, ни суверенные права других стран", - убежден хозяин Белого дома. На его взгляд, "никто не демонстрирует большего презрения к другим государствам и благосостоянию собственного народа, чем <...> режим в Северной Корее".

Призрак ядерной войны

Комментируя ситуацию вокруг ядерных и ракетных разработок Пхеньяна, Трамп не исключил, что США при определенных обстоятельствах пойдут на полное уничтожение КНДР. "Соединенные Штаты обладают огромной силой и терпением. Но если придется защищать себя или наших союзников, то у нас не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею", - сказал Трамп.

Какова окажется цена потенциального развития событий по столь катастрофическому сценарию в условиях, когда КНДР уже обзавелась и ядерным оружием, и средствами его доставки, Трамп прогнозировать не стал. Он лишь предупредил, что США "готовы <...> и в состоянии" реализовать подобные планы в случае необходимости. "Будем надеяться, что этого не потребуется", - заявил руководитель американской администрации.

В связи с этим он выразил признательность Москве и Пекину за поддержку новых санкций Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна и высказался за усиление международного нажима на КНДР. "Я хочу поблагодарить Китай и Россию за то, что они присоединились к этому голосованию по введению санкций вместе со всеми другими членами Совета Безопасности [ООН]. Спасибо всем, кто участвовал, но мы должны сделать больше", - отметил Трамп. "Возмутительно, что некоторые страны не только ведут торговлю с таким режимом, но также поставляют ему оружие и поддерживают его финансово", - добавил президент.

Он также вновь назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "человеком-ракетой" и обвинил руководство в Пхеньяне в проведении "самоубийственного" курса. "Северной Корее пора признать, что денуклеаризация - это единственное приемлемое будущее", - убежден Трамп.

Сирия: ставка на деэскалацию

Затронув далее положение в Сирии, он заверил, что США стремятся как к деэскалации боевых действий, так и к политическому урегулированию конфликта в этой стране. "Мы стремимся к деэскалации сирийского конфликта. Мы стремимся найти политическое решение, которое будет уважать волю сирийского народа", - заявил Трамп.

Вместе с тем он охарактеризовал законное правительство Сирии как "преступный режим" президента Башара Асада, повторил обвинения в применении властями в Дамаске химического оружия. "Ни одно общество не может находиться в безопасности, если запрещенное химическое оружие разрешено распространять", - сказал американский лидер. Кроме того, он подтвердил, что США будут продолжать оказывать финансовую помощь соседям Сирии, принимающим беженцев.

Критика в адрес Ирана

Он также вновь подверг критике Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заключенный постоянной пятеркой СБ ООН и Германией с Тегераном в целях урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Ирана. "Сделка с Ираном была одной из худших и самой односторонней из тех, в которых участвовали Соединенные Штаты. Честно говоря, эта сделка - позор для Соединенных Штатов, и я не думаю, что дело на этом кончится", - заявил президент, сигнализировав таким образом о сохранении неопределенности относительно дальнейшей судьбы СВПД.

Наряду с этим Трамп назвал Иран "страной-изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос". "Нефтяные доходы идут на финансирование [движения] "Хезболлах" и других террористов, которые убивают невинных мусульман, атакуют мирных арабских соседей и Израиль", - продолжил президент США, вменив в вину Ирану и поддержку Асада и мятежников-хуситов в Йемене.

"Мы не можем допустить, чтобы этот убийственный режим продолжал дестабилизирующую активность, создавая опасные ракеты, и мы не можем соблюдать соглашение, если он покрывает возможное создание ядерной программы", - заявил Трамп. На его взгляд, остальным странам следует потребовать от Ирана прекратить такую внешнюю политику. "И, что важнее всего, правительство Ирана должно прекратить поддержку терроризма и начать служить своему народу, уважать суверенные права соседей", - резюмировал Трамп.

"Весь мир понимает, что <...> люди Ирана хотят перемен, и что народ Ирана - это то, чего больше всего боятся его лидеры после огромной военной мощи США", - считает президент.

Действия против Венесуэлы

Коснувшись темы затяжного внутриполитического кризиса в Венесуэле, Трамп назвал складывающуюся в этой республике обстановку неприемлемой. "Проблема Венесуэлы заключается не в том, что социализм плохо реализуется, а в том, что они неукоснительно следуют [всем нормам] социализма. От Советского Союза до Кубы и Венесуэлы, где бы ни был введен подлинный социализм или коммунизм, он приносит <...> страдания, разруху и разорение. Венесуэльский народ голодает, а страна разрушается", - полагает Трамп.

По его мнению, "коррумпированный режим" президента Венесуэлы Николаса Мадуро "разрушил процветающую нацию, навязав несостоявшуюся идеологию". "Мы призываем к полному восстановлению демократии в Венесуэле", - отметил президент США.

По его выражению, венесуэльский народ требует "возвращения себе свободы, восстановления своей страны и восстановления своей демократии". США настаивают на том, чтобы это произошло "как можно скорее", подчеркнул Трамп. США, информировал он, "готовы принять дальнейшие меры, если правительство Венесуэлы будет упорно продолжать следовать по пути установления авторитарного правления". "Эта ситуация совершенно неприемлема", - сказал хозяин Белого дома.

"Интересы Америки превыше всего"

При этом Трамп предупредил, что не будет вступать "в односторонние сделки, от которых США ничего не получают взамен". "Пока я нахожусь у власти, я буду превыше всего ставить интересы Америки", - отметил руководитель вашингтонской администрации.

Согласно изложенным им сведениям, США не ждут, чтобы другие нации "разделяли одну и ту же культуру, традиции или системы государственного управления". "Но мы исходим из того, что все страны будут придерживаться двух ключевых суверенных обязательств: уважать интересы собственного населения, а также права всех остальных суверенных государств", - подчеркнул Трамп. Как он полагает, выполнение этих обязательств позволит обеспечить мирное сосуществование непохожих друг на друга государств. "Мы в Америке не стремимся навязать свой образ жизни кому бы то ни было", - утверждал президент.

По его словам, "успех ООН зависит от того, насколько независимыми являются ее члены". "Это основа для сотрудничества и успеха. Сильные суверенные государства позволяют другим странам с разными ценностями, разными культурами и разными мечтами не просто сосуществовать, но работать бок о бок на основе взаимоуважения", - признал американский лидер.

В какой степени сами власти США намерены следовать этому выдвинутому Трампом тезису, покажет время.