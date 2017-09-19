Франция призывает партнеров вернуть КНДР за стол переговоров

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Франция видит в ракетно-ядерной программе КНДР "экзистенциальную угрозу" всему человечеству и призывает всех своих партнеров, включая РФ и КНР, оказать сильнейшее давление на Пхеньян, чтобы привлечь северокорейских руководителей за стол переговоров. С таким заявлением выступил во вторник с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Франции Эмманюэль Макрон.
"До сегодняшнего дня Северная Корея не подала ни единого признака желания идти на переговоры. Ее лидеры замыкаются в себе и упорствуют в своей безумной гонке. Наш долг - со всеми нашими партнерами, включая Россию и Китай, - твердостью вернуть (КНДР - прим. ТАСС) за стол переговоров о политическом урегулировании кризиса", - сказал он.
Как подчеркнул Макрон, "Пхеньян преодолел серьезный порог на пути военной эскалации". "Это непосредственная угроза, которая стоит перед всеми нами прямо сейчас, экзистенциально, коллективно", - указал французский президент.
Франция, добавил он, "всегда будет отвергать любую эскалацию" военной напряженности вокруг Корейского полуострова. "Франция никогда не закроет дверь для любой возможности диалога, если сложатся все условия для того, чтобы этот диалог был полезен на пути к миру", - отметил Макрон.