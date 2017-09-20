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Южная Осетия в 2017 году планирует самостоятельно заработать 1 млрд рублей

Международная панорама
20 сентября, 9:01 UTC+3

Как сообщил президент Анатолий Бибилов, в первую очередь республика наращивает собственные доходы за счет наведения порядка в налоговой сфере и акцизных сборах

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ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Южная Осетия, бюджет которой почти на 90% состоит из российской финансовой помощи, в 2017 году впервые планирует получить почти 1 миллиард рублей собственных доходов, сообщил в интервью ТАСС президент республики Анатолий Бибилов.

"Мы практически подошли к этому показателю. У нас планируемый доход бюджета этого года - около 977 миллионов рублей, в то время как было запланировано 830 миллионов рублей. Это абсолютно достижимая цель (выйти на 1 млрд рублей доходов - прим. ТАСС)", - сказал он.

По его словам, в первую очередь республика наращивает собственные доходы за счет наведения порядка в налоговой сфере, в акцизных сборах. "Причем, подчеркиваю, что эта планка не будет связана с тем, что будет страдать бюджет человека или семьи - это все администрирование доходов, которые поступают в налоговой сфере и по таможенным пошлинам, по акцизам, и в банковской системе. Уверен, мы этого достигнем", - заявил президент.

Бюджет республики на 2017 год был сформирован из расчета финансовой помощи РФ в размере 7,3 миллиарда рублей, или 89,6% от общих доходов. Доля собственных доходов составляла около 839 миллионов рублей.
В республике реализуется инвестиционная программа развития Южной Осетии, которую финансирует Россия. В этом году в рамках этой программы, в частности, планируется завершить строительство нового здания государственного драматического театра и Юго-Осетинского государственного университета.
 

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Персоны
Бибилов, Анатолий Ильич
Страны
Южная Осетия
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