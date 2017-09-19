Макрон отрицательно относится к любой военной операции на Корейском полуострове

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что отрицательно относится к любой военной операции для решения кризиса вокруг КНДР.
"Я не сторонник каких-либо военных операций для решения этого кризиса", - заявил Макрон во вторник на пресс- конференции на полях Генассамблеи ООН. Он подчеркнул, что "это привело бы к потерям жизней, а этого следует избежать".
Макрон осудил очередной запуск Северной Кореей баллистической ракеты и заявил о том, что "таким провокациям необходимо положить конец".
Президент Франции считает, что "для решения кризиса необходимо дипломатическое и многостороннее решение".