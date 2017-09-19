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Макрон: ООН следует заняться ситуацией в Мьянме

Международная панорама
19 сентября, 21:56 UTC+3 ООН ООН 19, сентября. /ТАСС

Президент Франции призвал к "прекращению совершенно недопустимой этнической чистки"

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций не может оставаться в стороне от происходящего в Мьянме и должна принять меры для прекращения геноцида в этой стране. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Считаю необходимым, чтобы ООН рассмотрела вопрос о ситуации в Мьянме. Это наш долг по отношению к народности рохинджа, и это наш моральный долг, учитывая наши принципы, - сказал Макрон. - Совместно с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые разделяют данный подход, мы предпримем в ближайшие дни конкретные действия в этой сфере".

Он подчеркнул, что "в Мьянме сложилась предельно критическая ситуация". "Там происходит совершенно недопустимая этническая чистка. И в этой связи я призываю к прекращению вооруженных действий в этой стране и прекращению совершенно недопустимой этнической чистки. В то же время я считают совершенно необходимым обеспечить гуманитарный доступ для оказания помощи гражданскому населению, страдающему от направленных против него преследований", - сказал президент Франции.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Из-за вспышки насилия погибли 414 человек, а в соседнем Бангладеш, по последним данным ООН, уже приняли 421 тысячу беженцев рохинджа.

Лауреат Нобелевской премии мира, государственный советник республики и министр иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи ранее сообщила о массовой дезинформации относительно событий в республике. По ее словам, мировые СМИ растиражировали "большое количество поддельных фотографий, сделанных за пределами Бирмы (прежнее название Мьянмы)", что рассчитано "на создание проблем между различными сообществами в целях содействия интересам террористов".

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