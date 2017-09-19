Макрон считает, что в случае отказа от ядерной сделки Иран может превратиться в КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. КНДР является хорошим примером того, что может произойти с Ираном в случае, если ядерное соглашение с Тегераном будет разорвано. Об этом заявил во вторник в интервью телекомпании CNN президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Северная Корея является очень хорошим примером из разряда "что если" в отношении Ирана", - отметил он. "Мы остановили весь мониторинг, любые переговоры с ними (с властями КНДР - прим. ТАСС), и что получили в результате? Они, вероятно, заполучат ядерное оружие. Я не хочу, чтобы эта ситуация повторилась с Ираном", - сказал президент.

Иран и "шестерка" мировых держав достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли Совместный всеобъемлющий план действий. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

В ходе предвыборной кампании, а затем на посту президента США Дональд Трамп неоднократно критиковал этот документ, утверждая, что он дает односторонние преимущества Исламской Республике. 16 августа постпред США при ООН Никки Хейли поставила под сомнение значимость ядерной сделки с Ираном, заявив, что она позволяет Тегерану "держать весь мир в заложниках".