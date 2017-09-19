Эмир Катара: страна готова к диалогу с арабскими странами на основе взаимного уважения

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Государство Катар готово перейти к диалогу с арабскими странами, разорвавшими с Дохой отношения, при условии взаимного уважения. Об этом заявил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы хотим заявить о готовности к диалогу, который должен строиться на основе взаимного уважения и не затрагивал бы суверенитет", - сказал он.

"Наш народ не прогнулся и проявил стойкость в условиях блокады с достоинством и гордостью, мы отказались подчиниться диктату извне, - заявил катарский лидер. - Я выражаю благодарность братским и дружественным странам, которые признают важность уважения суверенитета государств".

Эмир обвинил арабские страны, разорвавшие с эмиратом отношения, в несправедливой и неоправданной блокаде.

"Моя страна и мой народ сталкиваются с несправедливой и неоправданной блокадой, охватывающей все аспекты жизни, - сказал он. - Свою блокаду они обосновали сфабрикованными новостями, но доказать они ничего не могу, поскольку доказательств не существует". "Страны, которые наложили несправедливую блокаду, ставят своей целью подрыв суверенного государства, - продолжил эмир. - Не является ли это определением терроризма?"

"Блокада была наложена внезапно и без какого-либо предупреждения", - подчеркнул шейх Тамим, указав, что "Катар счел это предательством". "Те, кто навязал блокаду против Катара, сами вмешиваются в дела других стран, они сами поддерживают терроризм и экстремистские группировки в государствах нашего региона", - подчеркнул катарский лидер.