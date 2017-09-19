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Трамп: у ООН безграничный потенциал и лучше форума нет

Международная панорама
19 сентября, 23:38 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, сентября. /ТАСС

Американский лидер указал на то, что США являются одним из 193 членов всемирной организации, но, тем не менее, именно Вашингтон покрывает 22% всех расходов ООН

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ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник во время рабочего обеда, организованного генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, заявил, что у всемирной организации безграничный потенциал, выразив надежду на его реализацию. Текст его высказываний распространила пресс-служба Белого дома.

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"На протяжении многих лет я был критиком, но я также был и тем, кто говорил, что у ООН огромный потенциал, - сказал Трамп. - Лучшего форума нет и быть не может".

По словам главы вашингтонской администрации, "потенциал ООН безграничен". "Я встречал ваших представителей, и я хорошо вас знаю. Вы сделаете то, что будет эпичным. Надеюсь, вы это сделаете, я очень уверен", - отметил Трамп, обращаясь к Гутерришу.

Выступая на общеполитической дискуссии в рамках Генеральной Ассамблеи ООН Трамп указал на то, что США являются одним из 193 членов всемирной организации, но, тем не менее, именно Вашингтон покрывает 22% всех расходов ООН. "На самом деле, мы платим больше, чем остальные могут представить", - утверждал он.

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