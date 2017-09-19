Депутаты из США высказались за продолжение парламентского сотрудничества с Петербургом

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Представители Ассамблеи (нижней палаты) штата Нью-Йорк (США) во главе с председателем подкомитета по вопросам реформ Луисом Сепулведа посетили во вторник петербургский парламент и высказались за продолжение парламентского сотрудничества и дальнейшее развитие дружеских связей между Санкт-Петербургом и органами представительной власти штата Нью-Йорк, сообщила пресс-служба Заксобрания.
Визит американской делегации стал первым после сокращения дипмиссии в РФ и приостановки на неопределенный срок процедуры выдачи неиммиграционных виз США по всей России.
"Заместитель председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Соловьев встретился с членами официальной делегации Ассамблеи (нижней палаты) штата Нью-Йорк (США) во главе с председателем подкомитета по вопросам реформ Луисом Сепулведа. Он ознакомил гостей со структурой петербургского парламента шестого созыва и рассказал о взаимодействии с исполнительной властью города, в том числе в вопросах принятия бюджета Санкт-Петербурга. Сепулведа выразил надежду на продолжение парламентского сотрудничества и дальнейшее развитие дружеских связей между Санкт-Петербургом и органами представительной власти штата Нью-Йорк", - говорится в сообщении.
Как рассказали ТАСС в комитете заксобрания по внешним связям, американская делегация, в состав которой вошли сенаторы и депутаты законодательного собрания, представители институтов гражданского общества штата и бизнесмены, пробудет в городе несколько дней. Они намерены посетить Санкт-Петербургское Суворовское военное училище, Петропавловскую крепость, Эрмитаж, Исаакиевский и Казанский соборы, Александро-Невскую лавру и Большую Хоральную Синагогу.
"В настоящее время двусторонние контакты между Санкт-Петербургом и США на региональном уровне продолжают поддерживаться, однако не отличаются интенсивностью. Традиционно основу сотрудничества составляют торгово- экономические связи. Примечательно, что с 2014 года (времени ввода экономических санкций - прим. ТАСС) США улучшили свою позицию в списке стран-торговых партнеров Санкт-Петербурга, поднявшись с 9-й строчки рейтинга до 4-й", - отметили в профильном комитете.
По итогам первого полугодия 2017 года товарооборот между Санкт-Петербургом и США сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $994 млн. Специалисты комитета также прогнозируют уменьшение количества частных поездок в связи с усложнением процедуры получения российскими гражданами документов на выезд в США.