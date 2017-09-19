Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутаты из США высказались за продолжение парламентского сотрудничества с Петербургом

Международная панорама
19 сентября, 23:14 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, сентября. /ТАСС

Визит американской делегации в Петербург стал первым после сокращения дипмиссии в РФ и приостановки на неопределенный срок процедуры выдачи неиммиграционных виз США по всей России

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Представители Ассамблеи (нижней палаты) штата Нью-Йорк (США) во главе с председателем подкомитета по вопросам реформ Луисом Сепулведа посетили во вторник петербургский парламент и высказались за продолжение парламентского сотрудничества и дальнейшее развитие дружеских связей между Санкт-Петербургом и органами представительной власти штата Нью-Йорк, сообщила пресс-служба Заксобрания.

Визит американской делегации стал первым после сокращения дипмиссии в РФ и приостановки на неопределенный срок процедуры выдачи неиммиграционных виз США по всей России.

"Заместитель председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Соловьев встретился с членами официальной делегации Ассамблеи (нижней палаты) штата Нью-Йорк (США) во главе с председателем подкомитета по вопросам реформ Луисом Сепулведа. Он ознакомил гостей со структурой петербургского парламента шестого созыва и рассказал о взаимодействии с исполнительной властью города, в том числе в вопросах принятия бюджета Санкт-Петербурга. Сепулведа выразил надежду на продолжение парламентского сотрудничества и дальнейшее развитие дружеских связей между Санкт-Петербургом и органами представительной власти штата Нью-Йорк", - говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС в комитете заксобрания по внешним связям, американская делегация, в состав которой вошли сенаторы и депутаты законодательного собрания, представители институтов гражданского общества штата и бизнесмены, пробудет в городе несколько дней. Они намерены посетить Санкт-Петербургское Суворовское военное училище, Петропавловскую крепость, Эрмитаж, Исаакиевский и Казанский соборы, Александро-Невскую лавру и Большую Хоральную Синагогу.

"В настоящее время двусторонние контакты между Санкт-Петербургом и США на региональном уровне продолжают поддерживаться, однако не отличаются интенсивностью. Традиционно основу сотрудничества составляют торгово- экономические связи. Примечательно, что с 2014 года (времени ввода экономических санкций - прим. ТАСС) США улучшили свою позицию в списке стран-торговых партнеров Санкт-Петербурга, поднявшись с 9-й строчки рейтинга до 4-й", - отметили в профильном комитете.

По итогам первого полугодия 2017 года товарооборот между Санкт-Петербургом и США сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $994 млн. Специалисты комитета также прогнозируют уменьшение количества частных поездок в связи с усложнением процедуры получения российскими гражданами документов на выезд в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
2
Генсек ООН назвал семь самых серьезных вызовов для человечества
3
Автомобиль врезался в толпу в центре Петербурга
4
Apple выпустила новую операционную систему iOS 11 для iPad и iPhone
5
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
6
Защита суверенитета под аккомпанемент угрозы уничтожения КНДР: Трамп выступил в ООН
7
Путин внес в Думу проект о наказании для глав компаний за злоупотребления в рамках ГОЗ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама