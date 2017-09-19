ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал провести реформу Совета Безопасности ООН, увеличив число его членов до 20 стран-представителей. Об этом турецкий лидер заявил во вторник на общеполитической дискуссии в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы неоднократно говорили, что мир намного больше чем просто "пятерка". Работая здесь под крышей ООН, представители всего мира должны понять, что надо реформировать Совет Безопасности ООН, пока не стало поздно", - сказал он.

По словам Эрдогана, "в настоящий момент западные страны не делают ничего, чтобы предотвратить или остановить такие тенденции как ксенофобия, расизм или распространение враждебности к исламу". "Мы хотим, чтобы Совет Безопасности имел демократическую и транспарентную, справедливую структуру. Мы предлагаем расширить членский состав до 20 стран, каждая из которых будет обладать аналогичными правами и полномочиями", - подчеркнул президент Турции.

В понедельник Трамп, обращаясь с приветственным словом к участникам однодневного саммита по реформированию ООН, заявил, что США будут добиваться претворения в жизнь реформ, способствующих повышению эффективности организации в укреплении мира.