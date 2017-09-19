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Нетаньяху потребовал изменить или отменить соглашение по ядерной программе Ирана

Международная панорама
19 сентября, 22:29 дата обновления: 19 сентября, 22:44 UTC+3

Премьер-министр также заявил, что Израиль не позволит Ирану создать военные базы в Сирии

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

© EPA-EFE/JUSTIN LANE

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал у мирового сообщества во вторник отменить или изменить соглашение по ядерной программе Ирана.

"Необходимо изменить соглашение по иранской ядерной программе или отменить его, починить или обнулить", - сказал глава израильского правительства во вторник на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Нетаньяху также заявил, что Израиль будет действовать, чтобы не дать Ирану создать военные базы в Сирии.

"Израиль будет защищать себя всей мощью нашего оружия и все силой наших убеждений, - сказал глава правительства еврейского государства. - Мы будем действовать, чтобы не дать Ирану создать постоянные военные базы в Сирии. Израиль будет действовать, чтобы не дать Ирану производить смертоносное оружие в Сирии или Ливане для использования против нас".

Нетаньяху заявил, что "от Каспийского до Средиземного моря иранский занавес опускается на Ближний Восток". Обращаясь к руководителю и духовному лидеру Исламской Республики Иран аятолле Али Хаменеи, глава правительства еврейского государства сказал: "Свет Израиля никогда не будет потушен".

Иран и "шестерка" мировых держав достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли Совместный всеобъемлющий план действий. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

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Темы
Генассамблея ООН - 2017 Ситуация вокруг Ирана
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Нетаньяху, Биньямин
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