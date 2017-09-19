Трамп и Гутерриш обсудили реформирование ООН

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил совершенствование работы ООН с ее генеральным секретарем Антониу Гутерришем. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой всемирной организации.
"Генеральный секретарь и президент Трамп обсудили глубокое сотрудничество между ООН и США в международных делах, а также усилия генсека по реформированию ООН", - говорится в документе.
В понедельник Гутерриш во время выступления в нью-йоркской штаб-квартире ООН признал, что одной из наиболее серьезных проблем, затрудняющих работу организации, является бюрократия. Он заявил о готовности работать над совершенствованием ООН. Трамп и Гутерриш в понедельник приняли участие во встрече, посвященной реформам во всемирной организации. На ней почти 130 стран подписали предложенную США декларацию о реформе ООН.
Подготовленная США декларация из десяти пунктов призывает генсека ООН "начать эффективную и целесообразную реформу" организации. По информации ТАСС, в число стран, не подписавших декларацию, входят Россия, Китай и Франция, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН.