Нетаньяху с трибуны ООН подтвердил приверженность миру с палестинцами и арабскими странами

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил во вторник с трибуны ООН приверженность миру с палестинцами и арабскими странами.

"Израиль привержен миру со всеми арабскими государствами, включая палестинцев", - сказал глава израильского правительства во вторник на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Нетаньяху сообщил, что обсуждал вопрос о продвижении к миру с президентом США Дональдом Трампом в ходе переговоров на полях Генассамблеи в понедельник. "Вчера мы с Трампом обсуждали это, я высоко ценю лидерство президента Трампа, его приверженность позиции Израиля, его стремление к достижению мирного будущего для всех", - сказал он.

Премьер отметил, что "прямо сейчас" происходит "революционное изменение статуса Государства Израиль в мире". "Израиль знает, что в противостоянии иранскому режиму мы не одиноки, мы стоим плечом к плечу с теми в арабском мире, кто разделяет наши надежды на светлое будущее, - продолжил премьер. - Мы заключили мир с Иорданией и Египтом, я надеюсь тесно сотрудничать и с другими лидерами в регионе в деле содействия миру".