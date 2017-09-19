Полиция задержала третьего человека по делу о теракте в лондонском метро

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ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Британская полиция произвела во вторник третье задержание в рамках расследования теракта, осуществленного 15 сентября в лондонском метро. Об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом.
"25-летний мужчина был задержан в Ньюпорте (третий по величине город Уэльса - прим. ТАСС)", - отмечается в коммюнике полиции.
Скотленд-Ярд подчеркнул, что два других человека, задержанных 16 сентября в рамках проводимого расследования, продолжают находиться под стражей. Это 21-летний мужчина, задержанный в лондонском районе Хаунслоу, и 18-летний юноша, которого схватили в порту Дувра.
Взрыв в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green произошел в пятницу в 08:20 по местному времени (10:20 мск). По утверждению полиции, взрывное устройство сработало не полностью. В результате теракта пострадали 30 человек, большинство из них получили ожоги лица, верхних и нижних конечностей. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство".