Нетаньяху: израильские разведданные позволили предотвратить десятки терактов в мире

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Израиль в последнее время предоставил разведданные, которые позволили предотвратить десятки терактов во всем мире. С таким заявлением выступил во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе общеполитической дискуссии на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"В последние годы Израиль предоставил разведданные, которые позволили предотвратить десятки крупных террористических атак по всему миру, мы спасли бесчисленные жизни, - сказал премьер с трибуны ООН. - Вы можете не знать этого, но ваши правительства работают вместе с Израилем, чтобы ваши страны были безопасными, а ваши сограждане были в безопасности".
"Спустя 70 лет мир принимает Израиль, а Израиль принимает мир", - отметил Нетаньяху. Он сообщил, что за год посетил страны на шести континентах. "Я еще не посетил Антарктиду, но однажды я надеюсь туда поехать, так как слышал, что пингвины также с энтузиазмом поддерживают Израиль", - пошутил Нетаньяху.
"Несмотря на весь абсурд, несмотря на постоянное повторение нелепостей и фарса, есть признаки позитивных изменений (в отношении Израиля - прим. ТАСС) даже в Организации Объединенных Наций", - резюмировал премьер.