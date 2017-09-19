Президент Польши уверен, что международное сообщество поддержит США в ситуации с КНДР

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество окажет Соединенным Штатам поддержку в деле поиска выхода из ситуации, сложившейся в отношениях с КНДР. Об этом заявил во вторник президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам выступления на общеполитической дискуссии 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Северная Корея и Иран - страны, генерирующие угрозу, а США - держава, которая всегда реагировала на появление таких угроз", - сказал он, комментируя высказывание американского президента Дональда Трампа о том, что в случае угрозы для США или союзников придется "полностью уничтожить" КНДР.

"Сегодня Трамп представил решительную и жесткую позицию от имени США. Хорошо, что он сказал это международному сообществу, главам государств. Очевидно, что США потребуется поддержка международного сообщества в деле решения этого сложного конфликта, и я убежден, что президент Трамп ее получит", - оценил Дуда.

КНДР провела 15 сентября очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тысячах км к востоку от мыса Эримо. По данным южнокорейских и американских вооруженных сил, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Согласно выводам Пентагона, речь идет об испытании ракеты средней дальности.