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Президент Польши уверен, что международное сообщество поддержит США в ситуации с КНДР

Международная панорама
19 сентября, 23:58 UTC+3 ООН ООН 19, сентября. /ТАСС

По словам Анджея Дуды, "Северная Корея и Иран - страны, генерирующие угрозу, а США - держава, которая всегда реагировала на появление таких угроз"

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество окажет Соединенным Штатам поддержку в деле поиска выхода из ситуации, сложившейся в отношениях с КНДР. Об этом заявил во вторник президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам выступления на общеполитической дискуссии 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Северная Корея и Иран - страны, генерирующие угрозу, а США - держава, которая всегда реагировала на появление таких угроз", - сказал он, комментируя высказывание американского президента Дональда Трампа о том, что в случае угрозы для США или союзников придется "полностью уничтожить" КНДР.

"Сегодня Трамп представил решительную и жесткую позицию от имени США. Хорошо, что он сказал это международному сообществу, главам государств. Очевидно, что США потребуется поддержка международного сообщества в деле решения этого сложного конфликта, и я убежден, что президент Трамп ее получит", - оценил Дуда.

КНДР провела 15 сентября очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тысячах км к востоку от мыса Эримо. По данным южнокорейских и американских вооруженных сил, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Согласно выводам Пентагона, речь идет об испытании ракеты средней дальности.

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Темы
Генассамблея ООН - 2017 Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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Дуда, Анджей Трамп, Дональд
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