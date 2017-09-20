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Трамп убежден, что кризис вокруг Катара вскоре будет урегулирован

Международная панорама
20 сентября, 0:11 UTC+3 ООН ООН 20, сентября. /ТАСС

Такое мнение американский лидер высказал во время встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что дипломатический кризис между Катаром и рядом арабских стран вскоре будет разрешен. Американский лидер высказал такое мнение во вторник во время встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Стенограмму высказываний главы американского государства распространил присутствовавший на встрече пресс-пул Белого дома.

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"В настоящее время сложилась ситуация, при которой мы пытаемся решить проблему на Ближнем Востоке [вокруг Катара], и я убежден, что она будет очень быстро решена", - сказал Трамп.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Катаре выразили сожаление и назвали решение арабских соседей необоснованным. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе - понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала "Аль-Джазира", прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране.

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Темы
Ситуация вокруг Катара
Персоны
Трамп, Дональд Тани, Тамим бен Хамад, Аль , шейх
Страны
США ОАЭ Катар Египет Бахрейн Саудовская Аравия
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