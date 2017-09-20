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Президент Египта заявил, что Ближний Восток наиболее уязвим для терроризма

Международная панорама
20 сентября, 0:45 UTC+3 ООН ООН 20, сентября. /ТАСС

По его словам, необходимо бороться как с проявлениями терроризма, так и "с любой страной, которая финансово или политически поддерживает террор"

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Ближний Восток является самым уязвимым для терроризма регионом в мире. Такое мнение высказал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, выступая во вторник на общеполитической дискуссии в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Ближневосточный регион является эпицентром конфликтов и самым уязвимым в мире со стороны террористов", - сказал египетский лидер. По его словам, необходимо бороться как с проявлениями терроризма, так и "с любой страной, которая финансово или политически поддерживает террор, а также с идеями, которые стали ложной основой для оправдания этого явления". По его утверждению, "Египет готов бороться с терроризмом, где бы он ни существовал".

Египетский президент отметил, что решение сирийского конфликта возможно только "на основе конфессионального и национального единства". Он предупредил об опасности превращения зон деэскалации напряженности в Сирии в "районы собственных интересов" отдельных государств или группировок. Ас-Сиси подтвердил позицию своей страны, которая заключается в необходимости достижения мира на сирийской земле политическими средствами.

Как указал президент Египта, основным в регионе остается палестино-израильский конфликт, а его нерешенность "отражает неспособность мирового сообщества выполнить все резолюции Совета Безопасности ООН". Президент Египта обратился и к израильтянам, и к палестинцам, и ко все государствам мира с призывом "не упускать имеющуюся в настоящее время уникальную возможность разрешить этот конфликт и добиться установления мира в регионе".

Глава египетского государства также призвал граждан Израиля "повторить позитивный опыт отношений с Египтом, установленный несколько десятилетий назад, и в палестинском вопросе", чтобы положить конец этому застарелому конфликту.

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Темы
Кризис в Сирии Генассамблея ООН Палестино-израильский конфликт
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Сиси, Абдель Фаттах, ас-
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