Президент Египта заявил, что Ближний Восток наиболее уязвим для терроризма

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Ближний Восток является самым уязвимым для терроризма регионом в мире. Такое мнение высказал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, выступая во вторник на общеполитической дискуссии в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.
"Ближневосточный регион является эпицентром конфликтов и самым уязвимым в мире со стороны террористов", - сказал египетский лидер. По его словам, необходимо бороться как с проявлениями терроризма, так и "с любой страной, которая финансово или политически поддерживает террор, а также с идеями, которые стали ложной основой для оправдания этого явления". По его утверждению, "Египет готов бороться с терроризмом, где бы он ни существовал".
Египетский президент отметил, что решение сирийского конфликта возможно только "на основе конфессионального и национального единства". Он предупредил об опасности превращения зон деэскалации напряженности в Сирии в "районы собственных интересов" отдельных государств или группировок. Ас-Сиси подтвердил позицию своей страны, которая заключается в необходимости достижения мира на сирийской земле политическими средствами.
Как указал президент Египта, основным в регионе остается палестино-израильский конфликт, а его нерешенность "отражает неспособность мирового сообщества выполнить все резолюции Совета Безопасности ООН". Президент Египта обратился и к израильтянам, и к палестинцам, и ко все государствам мира с призывом "не упускать имеющуюся в настоящее время уникальную возможность разрешить этот конфликт и добиться установления мира в регионе".
Глава египетского государства также призвал граждан Израиля "повторить позитивный опыт отношений с Египтом, установленный несколько десятилетий назад, и в палестинском вопросе", чтобы положить конец этому застарелому конфликту.