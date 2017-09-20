NYT: США ужесточили меры в отношении иностранцев, нарушающих правила пребывания в США

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон распорядился ужесточить правила повторной выдачи виз лицам, нарушающим заявленную цель поездки в США. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на телеграмму, направленную в посольства и консульства США.

По данным издания, в телеграмме указывается, что лица, запрашивающие визу, должны по крайней мере на протяжении трех месяцев пребывания в США соблюдать объявленные заранее цели поездки. Если же в этот период они совершат нечто такое, о чем они не сообщали сотруднику консульства при обращении за визой, - например, заключат брак с гражданином или гражданкой США, поступят в учебное заведение или найдут работу, - то это будет расцениваться как заведомая ложь при собеседовании. В результате, отметила газета, таким людям будет крайне трудно, если вообще возможно возобновить американскую визу, а если эти лица все еще находятся в США, то они могут подлежать депортации.

"Если кто-то прибудет в США в качестве туриста, влюбится и вступит в брак в течение 90 дней после прибытия, а затем подаст прошение о выдаче права на постоянное проживание, то такая просьба будет отклонена, - отметила в интервью The New York Times заместитель директора Ассоциации американских юристов по проблемам иммиграции Дайана Риш. - Это очень значительное изменение в иммиграционной политике".

По данным издания, эти правила свидетельствуют о стремлении администрации президента США Дональда Трампа не только бороться с нелегальной иммиграцией, но и ужесточить правила легальной.