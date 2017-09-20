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Президент Узбекистана предложил ООН разработать конвенцию о правах молодежи

Международная панорама
20 сентября, 1:07 UTC+3 ООН ООН 20, сентября. /ТАСС

Шавкат Мирзиёев на общеполитической дискуссии ГА ООН также призвал доводить до мировой общественности "подлинно гуманистическую суть ислама"

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил Генеральной Ассамблее ООН разработать конвенцию о правах молодежи и принять резолюцию о просвещении и религиозной толерантности. Выступая во вторник на общеполитической дискуссии ГА, он также призвал доводить до мировой общественности "подлинно гуманистическую суть ислама".

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"Мы чтим нашу священную религию как средоточие исконных ценностей. Мы решительно осуждаем и никогда не примиримся с теми, кто ставит нашу великую веру в один ряд с насилием и кровопролитием", - сказал узбекский лидер. По его словам, ислам призывает "к добру и миру, сохранению подлинного человеческого начала".

Он обратился к странам с предложением "принять специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи "Просвещение и религиозная толерантность". "Ее основная цель - способствовать обеспечению всеобщего доступа к образованию, ликвидации безграмотности и невежества. Она призвана содействовать толерантности и взаимному уважению, обеспечению религиозной свободы, защите прав верующих, недопущению их дискриминации", - пояснил Мирзиёев.

Констатируя усиление террористических угроз в мире, особенно в последние годы, президент отметил, что ставка на силовые меры в противодействии им "себя не оправдывает". "Считаю, что в основе международного терроризма и экстремизма лежат наряду с другими факторами невежество и нетерпимость. В этой связи важнейшей задачей является борьба за умы людей, а в первую очередь - молодежи", - подчеркнул он, указав, что большинство преступлений, связанных с экстремистской деятельностью и насилием, "совершают люди моложе 30 лет".

Узбекский лидер призвал обеспечить условия для самореализации молодежи и поставить заслон на пути распространения идеологии насилия. "Считаем, что для этого надо развивать многостороннее сотрудничество в сфере поддержки молодого поколения, защиты его прав и интересов. В связи с этим Узбекистан предлагает разработать международную конвенцию ООН о правах молодежи - унифицированный международный правовой акт, нацеленный на формирование и реализацию молодежной политики в условиях глобализации и бурного развития информационно- коммуникационных технологий", - отметил Мирзиёев.

Цель реформ Узбекистана

Узбекистан идет на реформы, меняющие его облик, цель которых - построение демократического государства и справедливого общества, заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Мирзиёев.

"Меняющие облик страны реформы должны сделать власть народа не номинальной, а реальной", - подчеркнул президент. По его словам, в республике после всенародного обсуждения принята Стратегия обновления страны, которая затрагивает все сферы общества.

"Мы глубоко убеждены, что не народ должен служить государственным органам, а государственные органы - народу", - отметил Мирзиёев. Он проинформировал участников Ассамблеи, что в республике повсеместно созданы виртуальные приемные президента. После обращения в них более одного млн узбекистанцев решили свои насущные проблемы.

По словам главы Узбекистана, в содружества с Международной организацией труда (МОТ) приняты меры по искоренению детского и принудительного труда. После посещения республики Верховным комиссаром ООН по правам человека была разработана программа мер по укреплению и защите прав человека. "Принято решение об отмене изжившей себя так называемой "выездной визы", ограничивающей передвижение узбекистанцев по миру", - сказал Шавкат Мирзиёев.

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Мирзиёев, Шавкат Миромонович
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