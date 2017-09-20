Президент Узбекистана предложил ООН разработать конвенцию о правах молодежи

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил Генеральной Ассамблее ООН разработать конвенцию о правах молодежи и принять резолюцию о просвещении и религиозной толерантности. Выступая во вторник на общеполитической дискуссии ГА, он также призвал доводить до мировой общественности "подлинно гуманистическую суть ислама".

"Мы чтим нашу священную религию как средоточие исконных ценностей. Мы решительно осуждаем и никогда не примиримся с теми, кто ставит нашу великую веру в один ряд с насилием и кровопролитием", - сказал узбекский лидер. По его словам, ислам призывает "к добру и миру, сохранению подлинного человеческого начала".

Он обратился к странам с предложением "принять специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи "Просвещение и религиозная толерантность". "Ее основная цель - способствовать обеспечению всеобщего доступа к образованию, ликвидации безграмотности и невежества. Она призвана содействовать толерантности и взаимному уважению, обеспечению религиозной свободы, защите прав верующих, недопущению их дискриминации", - пояснил Мирзиёев.

Констатируя усиление террористических угроз в мире, особенно в последние годы, президент отметил, что ставка на силовые меры в противодействии им "себя не оправдывает". "Считаю, что в основе международного терроризма и экстремизма лежат наряду с другими факторами невежество и нетерпимость. В этой связи важнейшей задачей является борьба за умы людей, а в первую очередь - молодежи", - подчеркнул он, указав, что большинство преступлений, связанных с экстремистской деятельностью и насилием, "совершают люди моложе 30 лет".

Узбекский лидер призвал обеспечить условия для самореализации молодежи и поставить заслон на пути распространения идеологии насилия. "Считаем, что для этого надо развивать многостороннее сотрудничество в сфере поддержки молодого поколения, защиты его прав и интересов. В связи с этим Узбекистан предлагает разработать международную конвенцию ООН о правах молодежи - унифицированный международный правовой акт, нацеленный на формирование и реализацию молодежной политики в условиях глобализации и бурного развития информационно- коммуникационных технологий", - отметил Мирзиёев.

Цель реформ Узбекистана

Узбекистан идет на реформы, меняющие его облик, цель которых - построение демократического государства и справедливого общества, заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Мирзиёев.

"Меняющие облик страны реформы должны сделать власть народа не номинальной, а реальной", - подчеркнул президент. По его словам, в республике после всенародного обсуждения принята Стратегия обновления страны, которая затрагивает все сферы общества.

"Мы глубоко убеждены, что не народ должен служить государственным органам, а государственные органы - народу", - отметил Мирзиёев. Он проинформировал участников Ассамблеи, что в республике повсеместно созданы виртуальные приемные президента. После обращения в них более одного млн узбекистанцев решили свои насущные проблемы.

По словам главы Узбекистана, в содружества с Международной организацией труда (МОТ) приняты меры по искоренению детского и принудительного труда. После посещения республики Верховным комиссаром ООН по правам человека была разработана программа мер по укреплению и защите прав человека. "Принято решение об отмене изжившей себя так называемой "выездной визы", ограничивающей передвижение узбекистанцев по миру", - сказал Шавкат Мирзиёев.