Reuters: Трамп пожертвованиями расплачивается с адвокатами в расследовании по России

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп использует добровольные пожертвования, направленные на цели его переизбрания и нужды Национального комитета Республиканской партии, для оплаты адвокатов, защищающих его интересы в разбирательстве по поводу приписываемого Москве вмешательства в выборы в США 2016 года. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Агентство напоминает, что американские законы позволяют использовать такие средства для оплаты юридических услуг, если они прямо касаются обязанностей кандидатов на выборные должности или должностных лиц. Предшественники Трампа на посту президента, однако, тратили пожертвования на судебные разбирательства рутинного порядка, например, касавшиеся выполнения определенных правил проведения голосования. По оценке экспертов, с которыми проконсультировалось агентство Reuters, Трамп является первым президентом США, который оплачивает пожертвованиями услуги адвокатов, представляющих его интересы в расследовании уголовного характера.

По данным источников агентства, первый платеж такого рода уже сделан и будет отражен в отчете, направляемом Избирательной комиссии и надзорным органам США. НКРП, как ожидается, обнародует свой финансовый отчет за август в среду, 20 сентября. Представители Трампа, отвечающие за выдвижение его кандидатуры на пост президента на второй срок в 2020 году, собираются опубликовать отчетность 15 октября.

Reuters обратилось за комментарием к адвокату президента Джону Доуду, который ответил отказом, заявив, что "это не их [журналистов] дело". В НКРП в целом подтвердили информацию агентства, однако уточнили, что Трамп позаимствовал средства из отдельного фонда, предназначенного для покрытия судебных издержек, например, при разбирательстве по вопросу пересчета голосов. Эти средства копились давно и не были израсходованы полностью, финансирование текущих расходов партии не пострадало, подчеркнули в НКРП.

Интересы президента США в разбирательствах по вопросу вмешательства извне в выборы представляют Джон Доуд, Тай Кобб, Джей Секулов и ряд других. Кобб, в отличие от остальных коллег, получает официальную зарплату в качестве юрисконсульта Белого дома. Услуги остальных оплачиваются в частном порядке.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.